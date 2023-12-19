Россияне ранили в Херсоне 3 маленьких детей и их маму: атака "Шахедами" продолжается
Источник:Александр Прокудин
Захватчики атаковали Херсон ударными дронами-камикадзе, а также обстреляли город. В результате российской агрессии есть пострадавшие, среди которых дети.
Поздним вечером 19 декабря Россия снова атаковала Херсон. Местная администрация рассказала о последствиях.
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Что известно об атаке на Херсон
Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко заявил, что оккупанты обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега, а затем атаковали город дронами. После этого россияне снова начали бить по городу с временно оккупированного левобережья, а впоследствии в небе над Херсоном еще раз появились "Шахеды".
Враг атаковал Херсон дронами! В городе слышна работа мобильных бригад. Идет ущерб. Есть, к сожалению, прилеты. Двое пострадавших, из них один ребенок!
– написал Мрочко.
Он призвал местных жителей в безопасных местах и напомнил, что право двух стен может обезопасить. Мрочко добавил, что мобильные бригады работают по вражеским БПЛА.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин тоже сначала сообщил, что в результате российской атаки женщина и ребенок получили ранения. Кроме этого оккупанты повредили дома, гаражи и учебное заведение.
Позже глава Херсонской ОВА уточнил, что по одному из адресов проживала семья. Речь идет о 28-летней маме и трех маленьких дочерях. Ее деткам 2, 4 и 9 лет соответственно. Таким образом, количество пострадавших могло возрасти до 4 человек. Врачи оказывают медицинскую помощь людям. Прокудин призвал жителей Херсона находиться в укрытиях.
Россия постоянно терроризирует Херсон
- Недавно во время очередной российской атаки один из снарядов залетел в квартиру. К счастью, он не разорвался.
- Ранее в результате обстрела со стороны захватчиков в Херсоне частично исчез свет. Также 46-летняя женщина пострадала в результате атаки на жилой сектор.
- Напомним, что Россия обстреляла медицинское учреждение Херсона. В результате гинеколог и хирург получили легкие осколочные ранения.