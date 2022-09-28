Россияне могли давать детям конфеты, а вместе с тем расстреливали собак на их глазах, – Вышебаба

Некоторые семьи украинцев не могли уехать с оккупированных территорий, поскольку российские захватчики им просто запрещали. После деоккупации населенных пунктов многие дети с ужасом вспоминают жестокость оккупантов.

Страшными воспоминаниями о жизни в русской оккупации делились даже дети 6 – 8 лет. Об этом 24 каналу рассказал военный ВСУ и командир отделения в 68-й отдельной егерской бригаде Павел Вышебаба.

Обратите внимание Оккупанты пугали людей, что мы придем их убивать, – боец Кракена

Угрожали расстрелять мужчин

Дети вспоминали, что россияне дают конфету, а одновременно у них на глазах расстреливают собак и кошек.

– заметил военный.

Российские захватчики очень жестоко относились к украинцам на оккупированных территориях. Местные жители рассказывали, что приходилось постоянно скрываться, поскольку оккупанты угрожают, что будут расстреливать мужчин призывного возраста.

"Угрожали им, что либо вы пойдете в армию россии, либо будете сидеть в подвале, либо будете расстреляны ", – поделился Вышебаба.

Украинцы – настоящие герои

Украинцы же не соглашались и пытались больше скрываться и ожидали освобождения своих населенных пунктов Вооруженными Силами. Военный подчеркнул, что эти люди настоящие герои, делавшие незаурядные вещи.

Вышебаба вспомнил мужчину из Купянска, который во время пожара, возникшего в результате циничных обстрелов оккупантов, переносил книги из библиотеки в укрытие. Так, украинец самостоятельно спас городскую библиотеку.

Очень много таких людей, которые действительно показали, как они ждали Украину и как ее любят,

– подчеркнул военный.

Вышебаба рассказал, как украинцы вспоминают жизнь в российской оккупации: смотрите видео

Преступные действия россиян на оккупированных территориях