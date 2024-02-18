Россияне расстреляли двух украинских пленных в Донецкой области

Вражеская армия продолжает совершать преступления и нарушать все возможные правила и обычаи ведения войны. Стало известно, что вблизи села Веселое, что в Донецкой области, россияне расстреляли двух пленных.

Утром 17 февраля в полосе ответственности ОСГВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к международному гуманитарному праву. Они расстреляли двух украинских военнопленных, сообщили 24 Каналу в пресс-службе ОСГВ "Хортица".

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Враг застрелил пленных в упор

Очередное преступление россиян попало на видео. На записи можно заметить, что российские военные подходят к двум украинским пленным и в упор расстреливают их. Представители вражеской армии уже в очередной раз продемонстрировали свою жестокость и циничность.

Чувствительный контент

Россияне расстреляли двух военнопленных: смотрите видео (18+) пресс-службы ОСГВ "Хортица"

Где расположено село Веселое: смотрите карту

Россияне расстреляли украинских пленных под Работино