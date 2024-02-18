Россияне расстреляли двух украинских пленных в Донецкой области
Вражеская армия продолжает совершать преступления и нарушать все возможные правила и обычаи ведения войны. Стало известно, что вблизи села Веселое, что в Донецкой области, россияне расстреляли двух пленных.
Утром 17 февраля в полосе ответственности ОСГВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к международному гуманитарному праву. Они расстреляли двух украинских военнопленных, сообщили 24 Каналу в пресс-службе ОСГВ "Хортица".
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Враг застрелил пленных в упор
Очередное преступление россиян попало на видео. На записи можно заметить, что российские военные подходят к двум украинским пленным и в упор расстреливают их. Представители вражеской армии уже в очередной раз продемонстрировали свою жестокость и циничность.Осторожно! Чувствительный контент
Россияне расстреляли двух военнопленных: смотрите видео (18+) пресс-службы ОСГВ "Хортица"
Где расположено село Веселое: смотрите карту
Россияне расстреляли украинских пленных под Работино
- Россия в декабре 2023 года взяла в плен возле Работино Запорожской области трех украинских защитников. К сожалению, оккупанты их расстреляли.
- Это случилось через час после попадания наших защитников в плен. Офис генпрокурора пояснил, что этим поступком Россия нарушила статью 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
- Дело расследуют следователи Управления СБУ в Запорожской области.