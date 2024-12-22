Россияне расстреляли пятерых украинских пленных защитников
Российские военные расстреляли пятерых украинских пленных защитников. Видео очередного преступления оккупантов распространила 110 ОМБР имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
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Лубинец отреагировал на расстрел украинских пленников
Дмитрий Лубинец заявил, что на опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как российские солдаты расстреляли пять украинских пленных защитников.
Омбудсман добавил, что направит письмо о факте расстрела российскими военными украинских пленных в ООН и Международный комитет Красного Креста.
Российские военные преступники, расстреливающие украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!
– отметил Лубинец.
Ранее Дмитрий Лубинец сообщал, что за три года полномасштабной войны подтверждено 177 случаев казни украинских военнопленных. По его словам, тенденция кардинально ухудшилась, ведь только в 2024 году официально подтверждено 109 казней.
В то же время омбудсмен добавил, что в 2024 году впервые в официальных отчетах ООН появилась информация, что россияне казнят украинских военнопленных.