Ликвидировали ли солдат, расстрелявших украинских военных: что говорят Силы обороны и ГУР

В сети распространилось видео, где безоружных украинских военных, желавших сдаться в плен, расстреляли российские захватчики. В конце концов оккупантов, совершивших это военное преступление, уже якобы уничтожили наши защитники.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. В то же время в ГУР МО пока эту информацию подтвердить не могут, передает 24 Канал.

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Штупун рассказал об уничтожении россиян, расстрелявших украинцев

Полковник отметил, что инцидент с расстрелом украинских военных, которые хотели сдаться, был подробно задокументирован соответствующими органами. Правоохранители приняли оперативные меры, возбудили уголовное производство, а также начали вести следствие. После завершения эти важные выводы будут переданы международным организациям, специализирующимся на расследовании военных преступлений.

И также могу подтвердить, что в ходе дальнейших боевых действий, совершившая это преступление группа российских оккупантов перестала существовать,

– подчеркнул Штупун.

Несмотря на это, он отметил, что неизвестно, какое именно российское подразделение причастно к расстрелу украинских бойцов. Ведь в этом районе и дальше продолжаются непрерывные боевые действия.

В ГУР МО пока не подтверждают информацию Штупуна

В то же время представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что трудно сказать, были ли ликвидированы те же оккупанты. Ведь ситуация под Авдеевкой очень динамичная.

"Да, есть информация, это не редкие случаи, когда укрепления переходят из рук в руки. Однако утверждать, что именно те ликвидированы, сейчас не можем", – сказал Юсов.

Он называл эту информацию "чувствительной" и отметил, что эти моменты нужно дополнительно верифицировать. В то же время подчеркнул, что в ходе расследования все детали будут сообщаться.

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