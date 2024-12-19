Неравнодушие людей поражает: 150-летний университет в Харькове восстановят после обстрела в 2022 году

Россияне еще в 2022 году обстреляли университет в Харькове. Волонтеры и неравнодушные люди недавно начали разбирать эти завалы, чтобы восстановить сооружение.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что университет был серьезно поврежден. Архитекторы общественной организации "Платформа урбанистического развития" инициировали большую и очень важную работу.

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Разбор завалов университета в Харькове

Анна Черненко отметила, что харьковское учебное заведение является памятником местного значения. Университету более 150 лет.

Он был построен как образовательное учреждение. Местные жители, волонтеры и архитекторы этой общественной организации взялись за то, чтобы восстановить сооружение,

– сказала корреспондентка.

Она выразила благодарность всем тем, кто откликнулся на такую инициативу, несмотря на непростые погодные условия. Люди цепочкой передавали друг другу кирпичи из завалов.

Университет в Харькове сначала был поврежден взрывной волной от прилета, который произошел неподалеку. Уже потом, из-за прямого попадания российским оружием, один из корпусов учебного заведения был очень сильно разрушен.

Несмотря на это, архитекторы оценили последствия и сказали, что восстановить университет можно. Главное инициатива и финансирование,

– подчеркнула Анна Черненко.

Она добавила, что очень много людей откликнулись и пришло приобщиться к такому доброму делу.

Напомним, россияне 15 декабря 2024 года снова нанесли ракетный удар по Харькову, в результате которого пострадала 48-летняя женщина, ее госпитализировали. По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету типа "Искандер-М".