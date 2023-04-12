Появились новые спутниковые снимки российских окопов в Крыму: масштабы поражают
Российские захватчики очень боятся контрнаступления Вооруженных Сил Украины и поэтому активно роют "ямы". Так, в сети обнародовали новые спутниковые снимки, как увеличились масштабы окопов в оккупированном Крыму.
Соответствующие спутниковые снимки показала американская компания Maxar Technologies, информирует 24 Канал. Напомним, что у Зеленского также подтвердили, что россияне усиленно готовятся к обороне Крыма.
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Впечатляющие окопы россиян в Крыму
На обнародованных кадрах можно увидеть, что в августе 2022 еще не было окопов в селе Маслово, расположенном на севере Крыма. Защитные постройки начали строить с 3 января этого года.
В августе 2022 года еще не было окопов в селе Маслово / фото Maxar
Также на одном из снимков видны окопы захватчиков в селе Медведевка на севере Крыма от 3 января 2023 года.
Окопы захватчиков в селе Медведевка / фото Maxar
Уже 11 февраля этого года окопов стало больше, поскольку российские террористы очень боятся будущего контрнаступления ВСУ и освобождения Крыма.
Россияне нарыли много окопов в Крыму / фото Maxar
Оккупанты боятся и готовят оборонные сооружения
- Российские окопы уже видно за Чонгаром, возле российского пункта пропуска "Армянск", в районе Перекопского вала.
- Также захватчики расставляют свою артиллерию вдоль Черного моря во временно оккупированном Крыму.
- Вокруг Медведевки на севере Крыма захватчики подготовили сложную систему траншей протяженностью в несколько километров. Проходы вырезали под углами, чтобы придать солдатам больший диапазон огня.
- Спутниковые снимки показывают, что многие оборонительные сооружения России были построены вдоль водоемов, добавляя дополнительное препятствие потенциальному наземному наступлению Украины.