Удачное ИПСО против врага: полковник запаса объяснил, могли ли россияне сбить свой Су-57

Россия потеряла один из самых дорогих истребителей Су-57 под Москвой. По предварительным данным, самолет могли сбить сами же российские зенитчики после предполагаемой операции украинских спецслужб.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу , что такой сценарий вполне возможен. В то же время, по его мнению, Украине не стоило спешить с разглашением деталей, ведь это могло стать основой для масштабной информационно-психологической операции против России.

Что известно об ущербе российского Су-57

Роман Свитан отметил, что у мобильных огневых групп оккупантов нет системы распознавания "свой – чужой". Поэтому они могут открывать огонь по любой воздушной цели, которую считают враждебной.

Наши (украинские военные – 24 Канал) вполне могли вклиниться в систему управления и передачи информации. Именно на это и мог быть расчет использовать особенности работы этих мобильных огневых групп,

– объяснил полковник запаса ВСУ.

В то же время, он убежден, что публично сообщать о возможной причастности украинских спецслужб не стоило. Это позволило дольше поддерживать в российском информационном пространстве версию о том, что оккупанты сами уничтожают собственную авиацию.

Полковник запаса ВСУ о враждебном Су-57: видео

Можно было бы раскрутить хорошее ИПСО о том, что российские мобильные огневые группы сбивают российские самолеты. Надо думать над подачей такой информации и не раскрывать подобные вещи раньше времени,

– сказал Свитан.

Кроме того, любопытно, что он скептически оценил характеристики самого Су-57. Военный эксперт отметил, что российский истребитель не отвечает ключевым признакам самолета пятого поколения, поскольку уступает современным аналогам по технологиям малозаметности, авионике и другим характеристикам. Несмотря на высокую стоимость, самолет так и не стал конкурентоспособным на мировом рынке вооружений.

Напомним, в Подмосковье разбился новейший российский истребитель Су-57 , выполнявший тренировочный полет. Хотя официальной версией Кремля является техническая неисправность, эксперты и разведчики заявляют об уничтожении самолета собственной противовоздушной обороной. По данным InformNapalm, инцидент стал результатом успешной кибероперации украинских спецслужб, перехвативших данные расчета ПВО России и спровоцировавших сбой в их системе.