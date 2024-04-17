В Крыму в последнее время не спокойно. На временно оккупированном полуострове россияне все чаще уничтожают собственные самолеты.

Силы противовоздушной обороны России все чаще сбивают свои воздушные цели в Крыму. Из-за этого на временно оккупированном полуострове растет напряжение.

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Удары по своим целям

Из-за постоянных ракетных атак и ударов БПЛА сохраняется угроза для военных объектов. Военное руководство России отдало приказ командирам подразделений ПВО сбивать цели, поры проблемы с системой обнаружения и распознавания "свой – чужой".

Однако командиры сил ПВО вынуждены проводить целеуказания фактически в ручном режиме. Именно поэтому часто происходят удары по своим воздушным целям.

Партизаны отметили, что 12-й зенитный ракетный полк 31-й дивизии ПВО за последние несколько недель сбил 2 российских военных воздушных судна.

В частности, 28.марта 2024 года дивизион ЗРПК "Панцирь" этого подразделения сбил истребитель Су-27. Средство ПВО было расположено в районе Инкерманской бухты в Севастополе.

Также похожий случай произошел 10 апреля 2024 года на западном побережье Крыма. Тогда сбили вертолет Ми-24 уже другим подразделением ЗРПК "Панцирь".

Расчеты, которые являются ответственными за такие события, продолжают службу и не получают никакого взыскания. Российское руководство принимает во внимание вышеупомянутые проблемы,

– говорится в сообщении.

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