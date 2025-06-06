"Вздрогнул весь город": как Херсон оправляется после мощной атаки КАБами

Российская армия 5 июня ударила двумя авиабомбами по зданию Херсонской областной госадминистрации, разрушив его. Враг не раз угрожал, что нанесет такие удары. Обстрелы в городе не прекращаются, население пытается приспособиться к этому.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, добавив, что в результате обстрелов есть постоянные перебои с электроснабжением. Существуют большие проблемы и со связью, которые длятся три недели и более.

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Перед ударом враг вел наблюдение на площади

5 июня Россия сбросила на Херсон четыре КАБа, еще большие разрушения понесло здание обладминистрации. Его противник ранее уже атаковал. Обломки от взрыва разлетались вокруг.

Вчера содрогнулся весь город от обстрела здания Херсонского облсовета, от мощного взрыва КАБами. Это был абсолютно целенаправленный обстрел россиян. Сначала они сбросили один КАБ, потом другой, который уничтожил довольно прочное здание,

– озвучила Вирлич.

Этот обстрел отразился и на зданиях, которые расположены рядом, они получили повреждения. Журналистка из Херсона рассказала, что обломки собирали в 3 – 4 кварталах от места взрыва.

Россияне, как отметила Вирлич, обстреливают Херсонщину круглосуточно, в небе постоянно летают FPV-дроны, которые "охотятся" за людьми на улицах. Она подчеркнула, что удар по зданию Херсонской ОГА произошел после длительного наблюдения россиянами площади Свободы с помощью дронов.

Что помогает херсонцам не падать духом

Журналистка из Херсона отметила, что крайне трудно переживать обстрелы, ведь они раздаются постоянно и нет безопасных районов, но горожане хорошо помнят, что такое российская оккупация и именно этот период был для них самым страшным.

Она добавила, что херсонцы приспосабливаются к реалиям и пытаются заниматься повседневными делами. К тому же у населения, как заметила Вирлич, замечательное чувство юмора, которое в определенной степени подбадривает.

Есть взаимопомощь между людьми. Херсонцы пережили оккупацию, у нас не было служб, которые бы помогали, везде были русские, поэтому люди надеялись друг на друга. Так же и сейчас в условиях постоянных российских обстрелов,

– озвучила Вирлич.

Напомним, что из-за российского обстрела 5 июня в Херсоне пострадали три человека, среди которых первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский. У чиновника медики зафиксировали контузию, сотрясение головного мозга, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.