Российские военные сбросили авиабомбы на Сумщине, ударили по энергообъекту

Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. Известно, что после обеда 24 марта оккупанты сбросили авиабомбы на Сумщине. По имеющейся информации, они попали по энергообъекту.

Подробнее о ситуации в регионе сообщил Белопольский городской голова Юрий Зарко в комментарии журналистам. Он отметил, что враг нанес удар после 13:00 тремя фугасными бомбами. Заметим, что в населенном пункте отсутствует свет, как и в ряде некоторых областей страны.

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Ударили по энергообъекту

Под удар днем 24 марта попал поселок Победа, что в Белопольской общине на Сумщине. В результате атаки авиабомбами, повреждения получил объект энергетической инфраструктуры, а также частные дома и хозяйственные постройки.

Обстреляли очень сильно. В результате повреждены дома, автомобили, гаражи и объект энергетической инфраструктуры. В селе временно нет света, газа и воды. Чудом люди не пострадали,

– отметил Зарко.

В Кривом Роге и районе – экстренные отключения

Поселок Победа на Сумщине расположен в 15 километрах от границы с Россией. Поэтому враг может терроризировать этот населенный пункт и его жителей, сбрасывая авиабомбы со своих самолетов.

Вечером 24 марта поступило сообщение также от гендиректора YASNO Сергея Коваленко. Он отметил, что после последних обстрелов энергетическая система имеет пониженную мощность, а также не выдерживает. Поэтому Укрэнерго дало команду на ограничение потребления в Кривом Роге и районе.

Коллеги рассчитывали, что справятся только за счет бизнеса, но этого не хватило, нужно ограничивать и население.

Энергетики работают, чтобы восстановить поставки света как можно быстрее,

– отметил он.

В то же время он отметил, что в других районах Днепропетровской области ситуация лучше. 23 марта удалось заживить всех потребителей.

К сожалению, к графикам отключения света вынуждены вернуться в Одессе. Как отметили в ДТЭК вечером 24 марта, из-за увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы, в Одессе будут применяться графики стабилизационных отключений.

Обратим внимание, что в течение последних нескольких дней российские военные активно бьют по энергетическим объектам Украины. Для этого используют все возможное вооружение: крылатые и аэробаллистические ракеты, "Шахеды" и авиабомбы.