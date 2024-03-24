Детальніше про ситуацію в регіоні повідомив Білопільський міський голова Юрій Зарко у коментарі журналістам. Він зазначив, що ворог завдав удару після 13:00 трьома фугасними бомбами. Зауважимо, що в населеному пункті відсутнє світло, як і у низці деяких областей країни.

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Вдарили по енергооб'єкту

Під удар вдень 24 березня потрапило селище Перемога, що у Білопільській громаді на Сумщині. Внаслідок атаки авіабомбами, пошкоджень зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури, а також приватні будинки та господарчі споруди.

Обстріляли дуже сильно. В результаті пошкоджені будинки, автомобілі, гаражі й об'єкт енергетичної інфраструктури. У селі тимчасово немає світла, газу та води. Дивом люди не постраждали,

– зазначив Зарко.

Для розуміння! Селище Перемога на Сумщині розташоване за 15 кілометрів від кордону з Росією. Тому ворог може тероризувати цей населений пункт і його мешканців, скидаючи авіабомби зі своїх літаків.

У Кривому Розі та районі – екстрені відключення

Ввечері 24 березня надійшло повідомлення також від гендиректора YASNO Сергія Коваленка. Він зазначив, що після останніх обстрілів енергетична система має знижену потужність, а також не витримує. Тому Укренерго дало команду на обмеження споживання у Кривому Розі та районі.

Колеги розраховували, що впораються лише за рахунок бізнесу, але цього не вистачило, потрібно обмежувати й населення.

Енергетики працюють, щоб відновити постачання світла якнайшвидше,

– зазначив він.

Водночас він зауважив, що в інших районах Дніпропетровської області ситуація краща. 23 березня вдалося заживити всіх споживачів.

На жаль, до графіків відключення світла змушені повернутися в Одесі. Як зазначили у ДТЕК ввечері 24 березня, через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години, в Одесі застосовуватимуться графіки стабілізаційних відключень.

Звернімо увагу, що впродовж останніх кількох днів російські військові активно б'ють по енергетичних об'єктах України. Для цього використовують все можливе озброєння: крилаті та аеробалістичні ракети, "Шахеди" та авіабомби.