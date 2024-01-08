У россиян над Рубежным с самолета "внештатно сошла" авиабомба
Россия не очень беспокоится о том, что происходит на оккупированных ею территориях. В частности. в Рубежном у россиян "выпала" управляемая авиационная бомба.
Российские СМИ пишут, что у их самолета "выпала" авиационная бомба ФАБ-250 с самолета. В России это окрестили "внештатным восхождением авиационного боеприпаса". 24 Канал.
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Бомба упала на Рубежное
По информации вражеских медиа, в результате инцидента никто не пострадал. Также они отмечают, что жителей близлежащих домов оперативно эвакуировали. Россияне склонны скрывать то, что происходит на самом деле.
Также добавляют, что бомба "выпала" при выполнении боевой задачи.
В России настаивают, что саперы "принимают решение об обезвреживании", а правоохранители якобы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Оккупированные территории: последние новости
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