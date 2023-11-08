"Выпрыгнули из авто за секунды": россияне сбросили на полицейских взрывчатку
Источник:Сергей Болвинов
В Харьковской области российский беспилотник атаковал полицейскую машину. В ней находилась следственно-оперативная группа, которая ехала задерживать коллаборантов.
В автомобиле находились три человека, сегодня с контузиями они находятся в больнице. Инцидент произошел в поселке Двуречная, что на Купянщине, передает 24 Канал.
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Как спаслись полицейские
Звук беспилотника полицейские услышали практически сразу. Хотя дрона они не видели, но поняли, что именно их машина – цель. Сначала они пытались оторваться от беспилотника, но когда это не удалось, приняли решение выпрыгнуть из машины. Такая мгновенная реакция спасла им жизнь, ведь практически сразу раздался взрыв.
Мы выпрыгнули за секунды до того, как дрон сбросил гранату. Она попала в заднюю часть автомобиля, а водитель прыгал последним, практически уже в момент попадания,
– рассказывает оперативник Николай Харченко.
Служебный автомобиль полицейских получил повреждения, но самое главное, что все оперативники выжили. Дело коллаборантов, которое они ехали выполнять, обещают довести до конца.
Ситуация в Харьковской области: актуальные новости
- На Лиманско-Купянском направлении продолжаются активные боевые деяния. Враг применяет дроны-камикадзе, артиллерию, наносит авиаудары. Также он нарастил использование тяжелой техники.
- Оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харькова. Они уничтожили колледж, попали в жилой дом, СТО, где находились автомобили, а также заброшенный цех. Местный колледж был историческим зданием, которому более 100 лет. Его обещают восстановить.
- Стало известно о еще одном погибшем из-за удара россиян по "Новой почте". Восьмой жертвой атаки стал 29-летний Евгений Цыганко, который умер в больнице. Он почти 2 недели боролся за жизнь, его состояние улучшалось и мужчина даже пробовал становиться на ноги. Но однажды ночью легкие перестали дышать и вскоре Евгений умер.