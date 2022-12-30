Офицеры бросают на произвол судьбы: оккупанты сдаются в плен в Луганской области

В Луганской области не утихают бои. Российские командиры покидают свои подразделения в местных лесах, и оккупанты вынуждены сдаваться в плен.

Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Российское руководство оставляет солдат просто на произвол судьбы в местности, которой те не знают.

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По словам Гайдая, уже не в первый раз определенные российские подразделения остаются без командиров. Командование сначала формирует группы 10 – 20 человек, отправляет его в лесополосу и говорит, чтобы они держали оборону.

Однако оккупанты не знают местности. Офицеры говорят, что скоро вернутся, а солдат оставляют ждать, пока им привезут провизию, боекомплекты. Но офицеры просто исчезают.

Поэтому иногда они выходят на наших военных, как произошло сейчас, и сдаются в плен,

– отметил глава Луганской области.

оккупанты в Луганской области сдаются в плен: смотреть видео

Три категории кафиров на Луганщине

Гайдай отметил, что в Луганской области преимущественно воюет три категории кафиров:

зеки, которых сейчас называют вагнеровцами;

"свежемобилизованные", которых привозят иногда даже из Подмосковья;

так называемые войска ЛНР и ДНР.

Последние – это люди, проживающие на оккупированной части Донбасса и Луганщины. Они гражданские, которых сразу опрокинули на линию фронта.

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