"Не доехал никто": десантники остановили российский штурм в районе Новомихайловки – мощное видео

Российские военные не оставляют попыток штурмовать позиции наших защитников. Десантникам из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады удалось остановить очередной штурм врага в районе Новомихайловки.

Подробнее об этом рассказали в телеграм-канале 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В нем отмечают, что никто из оккупантов не доехал до запланированной цели, часть из них пополнила статистику потерь врага.

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Технику врага уничтожили на подступах

Российские захватчики накануне в очередной раз пошли штурмовать Новомихайловку большими силами. Известно, что на рубеж атаки враг вывел сразу 6 единиц тяжелой техники.

К нашим позициям не доехал никто,

– отметили в 79 ОДШБр.

Десантники уничтожили технику врага под Новомихайловкой: смотрите видео

В бригаде отметили, что на подступах удалось уничтожить 3 танка и 3 БМП вместе с пехотой. Кроме того, обменный ресурс удалось пополнить тремя российскими военными.

Безумный штурм под Авдеевкой с бешеными потерями врага

Обратим внимание, что 30 марта российские военные понесли колоссальные потери во время очередной попытки штурмовать Авдеевку. Подробнее об этом рассказал офицер Вооруженных Сил Украины Иван Матейко.

Ссылаясь на OSINT-аналитиков он отметил, что 30 марта Силам обороны удалось вывести из строя 12 российских танков, а также 8 БМП. Это произошло вблизи Тоненького, что в Донецкой области.

Известно, что в тот день для штурма на Авдеевском направлении российские захватчики бросили сразу 36 танков и 12 БМП 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии. Тогда российские захватчики потеряли существенную часть своей техники.

То, что на Авдеевском направлении горячо, – это не то слово. В поле зрения осинтеров попал пока самый большой штурм. За все время полномасштабки, так, чтобы одновременно двигался целый усиленный танковый батальон – трудно вспомнить. Видимо, и не было,

– отметил военный.

Он отметил, что российские захватчики продолжают давить и забрасывают фронт своими бойцами. Враг истощает, а также занимает позиции. Сами штурмы в основном проводят ночью или тогда, когда вокруг поднялся туман.

Чтобы сдерживать вражеское войско, Силы обороны создали десятки километров заграждений различного формата. Цель – задержать продвижение техники российских захватчиков. А еще их уничтожают с помощью противотанковых ракетных комплексов, оснащенных как ночными прицелами, а также FPV-дронами с ночными камерами.