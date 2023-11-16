Авдеевка – политическое решение для Путина: что может остановить наступление россиян

Авдеевское направление остается одним из самых горячих. Ситуация сложная, но контролируемая Вооруженными Силами Украины. Несмотря на безумные потери враг безуспешно пытается захватить город.

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко сказал 24 Каналу, может ли непогода остановить штурм россиян на Авдеевском направлении. Наступление на Авдеевку враг началось 10 октября. С тех пор российские захватчики потеряли ориентировочно 10 тысяч солдат.

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"Я думаю, что здесь ключевым фактором является не погода, ведь враг уже занял позиции, на которые вряд ли повлияет непогода. Здесь большее значение имеет огневой шквал и при возможности выбивание с позиций", – отметил Костенко.

Как можно остановить российское наступление на Авдеевку: смотрите видео

Россия будет бросать все силы

Для того чтобы остановить враждебное наступление на Авдеевском направлении, Вооруженным Силам нужно больше огневых средств поражения, чтобы иметь возможность наносить удары по тылам, где сосредотачивается личный состав противника.

Когда враг так близко подошел, его может остановить наличие серьезных сил и средств, а также мощное уничтожение солдат и техники.

– сказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады.

Авдеевка – это политическое решение для Владимира Путина, так что россияне будут бросать на это направление много солдат. Как в свое время для Евгения Пригожина был Бахмут, не имевший стратегического значения, так же сейчас Авдеевка.

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Победа на Авдеевском направлении имеет особенно важное значение накануне президентских выборов в России. Поэтому враг будет делать возможное и невозможное, бросать все силы и средства, даже жертвуя другими направлениями, чтобы захватить Авдеевку.

Ситуация возле Авдеевки: последние новости

На Авдеевском направлении оккупанты продолжают штурмовые действия. По данным британской разведки, во время недавнего наступления враг, вероятно, приблизился к контролируемому Украиной коксохимическому заводу, который является ключевой тактической позицией к северу от города.

Украинские бойцы возле Авдеевки сбили очередного вражеского штурмовик Су-25. Этот самолет активно штурмовал позиции наших защитников.

По данным главы Авдеевской МВА Виталия Барабаша, российские захватчики усилили давление на севере и юге города. Пока почвы не позволяют оккупантам использовать технику.