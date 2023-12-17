Речь идет о тысячах пропавших без вести: какие фильтрационные мероприятия россияне устроили в Мариуполе
В оккупированном Мариуполе российские оккупанты снесли здание райотдела полиции, в котором находился пункт фильтрации и застенка. Захватчики снова заметают следы, как это было с Драматическим театром.
В этом помещении россияне проверяли "любовь украинцев к своей стране" – отбирали телефоны, рассматривали татуировки, расспрашивали о родственниках и близких. Подробнее рассказал 24 Каналу депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин.
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Где еще россияне допрашивают украинцев
Заметим, если украинец говорил, что действительно любит свою страну, его задерживали и отправляли в фильтрационные лагеря.
Преступления россиян, к сожалению, совершаются по всему городу и Мариупольскому району – это настоящий геноцид, который устраивают оккупанты,
– заметил Забавин.
Однако не райотделом единственным. Допросы и фильтрационные мероприятия проводились на блокпостах и улицах. Если допрашиваемые оказывались "неблагонадежными" при каком-то мелком подозрении, например, патриотизм к Украине, у людей начинались проблемы.
"Очень сложно оценить количество людей, которые не прошли преступную российскую фильтрацию. К сожалению, это тысячи людей, судьбы которых до сих пор неизвестны. То есть это люди, пропавшие без вести. Скорее всего, большинство из них россияне просто убили", – подчеркнул депутат Мариупольского горсовета.
Другие преступления оккупантов
По словам Забавина, россияне по всему Мариуполю сносят дома вместе с телами людей, не эксгумируя их. Речь идет о зданиях, которые оккупанты сначала обстреляли при захвате города в 2022 году.Обратите внимание! В оккупированном Россией Мариуполе враг снес 465 домов, в которых было около 33,5 тысячи квартир.
Враг пытается скрыть следы, чтобы мариупольцы не увидели совершенных преступлений. Поэтому сносят бетонные конструкции с людьми, которые на момент обстрелов находились в укрытиях и были завалены из-за адских атак оккупантов.
Масштаб этого преступления очень сложно оценить, но такова ситуация по всему городу. Драмтеатр – это лишь один пример такого преступления,
– подытожил Дмитрий Забавин.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что вечером 14 декабря во временно оккупированном Мариуполе прозвучали мощные взрывы. Первое попадание было в бетонный завод с мигрантами. Второе – на территорию "Порт Сити", где россияне разместили военную технику и части систем ПВО.
- Кроме того, оккупанты сосредоточили в Мариуполе большое количество противовоздушных систем. Поскольку город – одна из первых линий защиты от воздушных целей, летящих на территорию России в направлении Ростова и Приморско-Ахтарска, откуда часто запускают "Шахеды".
- Также взрывы в Мариуполе раздавались 2 декабря. "Хлопок" наведалась на одну из военных баз российских оккупантов. Ее захватчики обустроили на захваченном ими Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.