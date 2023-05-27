Россияне снизили активность в районе Бахмута – ВСУ контролируют его окрестности, – Минобороны

Враг снизил наступательную активность на Бахмутском направлении. Это обусловлено тем, что идет замена и перегруппировка российских войск.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Защитники Украины продолжают контролировать некоторые районы Бахмута. В частности, наши войска контролируют окрестности Бахмута в Юго-Западной части в районе "Самолет".

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В общем итоге боевых действий на Востоке по состоянию на сегодняшний день врагу не удается продвигаться вглубь территории. Наступательные действия останавливают наши мужественные воины,

– заявила заместитель министра.

Активность врага в Бахмуте понижена

Она подчеркнула, что на Бахмутском направлении враг безуспешно наступал, но в целом наступательная активность снижена.

"Враг сделал ставку на нанесение авиационных ударов и интенсивных артиллерийских обстрелов. Вчера и сегодня там нет активных боев – ни в городе, ни на флангах", – добавила Анна Маляр.

Враг активно обстреливает окрестности города и подступы к нему.

ВСУ тоже не ведут активного наступления: выполняют другие задачи

Мы крепко держим занятые ранее командные высоты на Севере и Юге Бахмута. В то же время продвижение вчера и сегодня приостановлено с целью выполнения других задач,

– объяснила заместитель главы оборонного ведомства.

По ее словам, снижение наступательной активности врага обусловлено тем, что враг производит замену и перегруппировку войска: "пытаются усилить собственные возможности".

Выход вагнеровцев из Бахмута: главное

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что тот факт, что вагнеровцы уходят из Бахмута, не означает, что они перестанут воевать против украинцев, они продолжат это делать "в других трех местах". Данилов не уточнил, о каких направлениях идет речь.

Отметим, что 25 мая об уходе своих воинов из Бахмута заявил глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. В то же время тот заявлял, что если российским военным будет тяжело, то "Вагнер" оставит здесь тех, у кого была "основная роль в захвате Бахмута".

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал заявления Евгения Пригожина "сухой речью, латентной капитуляцией его группировки".