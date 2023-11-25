Россияне снова атаковали "Шахедами": где их сбивали

Оккупанты в очередной раз запускали "Шахеды" по Украине. Воздушные силы сообщали об угрозе ударных дронов с Юга.

Россия традиционно продолжает атаковать украинские города дронами. В Воздушных силах уточнили, куда на этот раз направляются вражеские "Шахеды".

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Куда летели "Шахеды"

Отбой угрозы ударных БПЛА по всем областям.В эту ночь враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Основное направление удара – Киев.В Киеве и области по меньшей мере три вражеских ударных дрона. Идет боевая работа.Несколько групп ударных беспилотников двигаются в направлении Киева с северо-восточного направления. Оставайтесь в укрытиях.Несколько групп "Шахедов" двигаются в направлении Сумщины из Курской области.Воздушные силы ВСУ предупредили, что атака вражеских ударных беспилотников с северо-востока продолжается. Группы "Шахедов" находятся на западе Сумщины, вблизи Полтавы, Миргорода, в районе Нежина и восточнее Прилука на Черниговщине, на юге Киевщины, в районе Обухова, над и вокруг Киева.В Киеве работает ПВО. Мэр столицы предупредил, что еще несколько групп "Шахедов" двигаются в сторону города.В КМВА предупредили о большом количестве враждебных БПЛА, которые заходят в Киев с разных направлений.Черкасская область – повышенная угроза атаки.Новые группы "Шахедов" заходят в Сумскую область.В пригороде Киева работает ПВО.Воздушную тревогу объявили в Киеве.В Киевской области объявили воздушную тревогу.Воздушная тревога была объявлена в Полтавской области."Шахеды" двигаются в направлении Киевщины.Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" направляются в Черкасскую область.Вражеские БпЛА двигаются в направлении Харькова.Воздушные силы предупредили, что атака вражеских ударных БПЛА с юга продолжается. Людей просят оставаться в укрытиях гражданской защиты.Жителей Сумщины предупредили, что есть угроза применения ударных БпЛА.Воздушные силы предупреждают об еще одной группе Шахедов, которые летят на Кривой Рог.Воздушные силы предупредили, что вражеские БпЛА двигаются с Юга в сторону Кропивницкого.Воздушные силы предупредили, что группа "Шахедов" идет на Кривой Рог.Воздушные силы сообщили об очередной группе "Шахедов" на юге Днепропетровщины, которая двигается в направлении Кривого Рога.

мониторинговые каналы пишуть про взрывы в Запорожье.

Группа "Шахедов" приближается к Запорожью.

воздушная тревога распространилась и на Кировоградскую область.

Воздушные силы призвали жителей Кривого Рога немедленно скрыться в укрытиях.

стало известно, что группа "Шахедов" находится на границе Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей. Направление движения вражеских беспилотников –

Игнат объяснил тактику противника в использовании беспилотников

Воздушные силы предупредили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА с юга.

Россияне при планировании воздушных ударов составляют маршруты движения дронов и ракет. Враг пытается прощупать украинскую ПВО.

Так, сначала оккупанты применяли дроны одиночно днем ​​для того, чтобы обнаружить слабые места в противовоздушной обороне, а затем наносили удары группами. Впоследствии противник предпочел точечные удары.

Сейчас враг атакует беспилотниками фактически вразброс. Они залетают из Приморско-Ахтарска и направляются в разные регионы. Во время атаки "Шахедов" тревоги в Украине длительные, потому что оккупанты наносят удары группами по несколько волн.

Оккупанты пытаются усилить эффективность "Шахедов": чем ответит Украина

По словам командующего Объединенными Силами ВСУ Наева, россияне пытаются повысить эффективность дронов-камикадзе. Для этого они используют их в темное время суток. Однако украинские защитники готовы к сбиванию вражеских целей круглосуточно. К уничтожению "Шахедов" в Украине привлекают мобильные огневые группы. Они прикрывают важные критические и военные объекты инфраструктуры.

Прошлой ночью россияне били ракетами и дронами