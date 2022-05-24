Россияне снова нанесли удар по Синельниковскому району на Днепропетровщине

Оккупанты продолжают обстреливать Днепропетровщину. Сегодня днем в результате вражеских ударов пострадал Синельниковский район.

Как отмечает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, именно сюда прилетела одна вражеская ракета. К счастью, погибших и раненых нет.

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Обстрелы из "Градов" и минометов

Николай Лукашук рассказал, что неспокойно было и в Криворожском районе.

Оккупанты из "Градов" и минометов обстреливали границы нашей области,

– отметил он.

Он успокоил население, отметив, что на эту минуту в области ситуация контролируемая. Российских оккупационных войск на Днепропетровщине нет.

Ситуация с переселенцами

Несмотря на прилеты, Днепропетровская область остается относительно безопасным регионом. Соответственно, сюда продолжают прибывать переселенцы.

Сейчас имеем более 238 тысяч внутри перемещенных лиц, из них почти 60 тысяч – это дети,

– пишет Лукашук.

Напомним, сегодня утром Валентин Резниченко сообщил , что оккупанты обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую общину, а также попали по Великой Костромке. Кроме того, российские войска "демилитаризировали" поле в Павлоградском районе. Из-за попадания ракеты там образовалась 4-метровая воронка.

Ситуация на Днепропетровщине: последние новости

23 мая ориентировочно в 22:46 власти Днепра подтвердили 3 новых "прилета". Руководитель Днепропетровской областной военной администрации рассказал о серьезных разрушениях железнодорожного пути и контактной сети, а также отметил, что в 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна. К счастью, люди не пострадали.

В тот же день враг стрелял по Криворожскому району Днепра. Кроме того, оккупационные войска дважды ударили из "Ураганов" по Апостоловской общине. Также известно об отдельных попаданиях между селами.

22 мая взрывы раздавались в Павлограде . Местные власти написали, что населенному пункту ничего не угрожает, поскольку работают Вооруженные Силы Украины.

21 мая 20 человек из Днепропетровской и Донецкой областей доставили эвакуационным поездом во Львов. Мэр города Андрей Садовый рассказал, что раненым окажут помощь в городских больницах.

17 мая вражеские войска решили провести над Днепром разведку с помощью дрона типа "Орлан". Однако наши военные сбили беспилотника.

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