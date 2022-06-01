Россияне снова обстреляли Гуляйполе: в домах выбиты окна и двери, разрушены дворы

В Запорожье продолжается противостояние наших воинов с русскими захватчиками. Враг не прекращает обстрелы мирных населенных пунктов для нанесения ущерба гражданским.

Российские кафиры едва ли не каждый день совершают обстрелы Гуляйполя. Враг направляет свои снаряды на местное население.

Читайте также На Херсонщине кафиры начали отпускать старших офицеров в неофициальные отпуска

Очередной обстрел Гуляйполя

Как сообщает Национальная полиция, российские кафиры снова обстреляли Гуляйполе. К ним обратились многие граждане для фиксации преступлений россиян. К счастью, информация о пострадавших в милицию не поступала.

После осмотра происшествия полиция зафиксировала более 10 фактов разрушения домов мирных жителей. Снаряды врага выбили окна, повредили крыши и стены. Также у многих людей пострадали хозяйственные постройки на придомовой территории.

Ситуация в Запорожье: последние новости

Российские кафиры не перестают обстреливать Камышеваху. Враждебная канонада по мирным домам длилась несколько часов . Местные жители, которые до сих пор не уехали, успели укрыться в подвалах, жертв и раненых нет.

Из общины Гуляйполя выехало почти 80% жителей , ситуация в районе очень сложная. Каждый день враг бреет по мирным домам, вполне осознанно пытаясь нанести ущерб мирному населению и гражданской инфраструктуре.

Нашим мужественным воинам удалось ликвидировать 15 российских кафиров и сбить самолет. Кроме того, наши защитники и защитницы уничтожили вражескую технику .

К Васильевке российские кафиры начали сгонять свои старые танки . Враг активно работает над построением второй линии обороны и надеется сдержать контрнаступление ВСУ.

Война России против Украины: коротко о главном

Обстрелы приграничных районов Сумской и Черниговской областей продолжаются. Оккупанты запустили 6 ракет по Шосткинскому району. Для атаки рашисты использовали авиацию. Погибших и пострадавших нет.

В Херсонской области контрнаступление ВСУ проходит успешно, нашим воинам удается бить врага и гнать его с занятых позиций. Российские кафиры уже начали оборудовать 2 и 3 линию обороны в надежде удержать контроль над оккупированными территориями. Также известно, что враг заменял побережье реки Ингулец.

Смотрите также – президент Германии Шольц пообещал Украине ПВО: видео