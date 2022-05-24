Россияне снова похитили поселкового голову Кирилловки Малеева

Оккупанты на Запорожье снова похитили поселкового голову Кирилловки Ивана Малеева. Вооруженные россияне увезли его в неизвестном направлении.

Малеев был похищен из собственного дома около 06:00. Об этом сообщил глава Мелитопольской райгосадминистрации Игорь Судаков.

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Похищение других людей в Кирилловке

После этого кафиры похитили заместителя Малеева Игоря Коробко. Оба с завязанными глазами и руками вывезли в неизвестном направлении.

Также похитили директора местного дома культуры Светлану Шиян.

Кроме того, захватчики ограбили администрацию общины и ЦНАП.

Предыдущее похищение Малеева

Напомним, что 17 апреля россияне похитили главу Кирилловки со своего рабочего места. Это произошло после того, как он отказался соглашаться на ультиматум кафиров по сотрудничеству. Освободили Малеева из плена 25 апреля, вместе с главой Новоуспеновской общины Иваном Сеником.

Кафиры похищают людей

На временно оккупированных территориях Запорожья, Херсона и Харьковщины российские кафиры прибегают к политике террора и регулярно похищают людей из их домов. В частности, потому, что люди не хотят идти на коллаборационизм. В оккупированном Мелитополе гражданских вообще похищают на блок-постах.

В Энергодаре войска агрессора похитили начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

11 мая в Херсонской области захватчики похитили эксдепутата областного совета Виктора Помазнюка . Предполагают, что его могут содержать в отделении полиции в Новой Каховке.

Оккупанты ворвались в дом сельского головы Чернобаевки Игоря Дударя . Вероятно, они избили чиновника, потому что со 2 мая он находится в тяжелом состоянии в больнице.

30 апреля кафиры взяли в плен Галину Кучер – сотрудницу краеведческого музея в Мелитополе.

В Новой Каховке 19 апреля российские военные украли депутата городского совета Игоря Протоковило.

30 апреля сообщили о похищении старосты села Змиевки Николая Куривчака.

Также исчезла глава поселка Двухлетняя Харьковской области Галина Турбаба. Ее похитили российские военные и не отпускают домой уже 4 дня.

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