Малєєва викрали з власного будинку близько 06:00. Про це повідомив голова Мелітопольської райдержадміністрації Ігор Судаков.

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Викрадення інших людей у Кирилівці

Після цього окупанти викрали заступника Малєєва Ігоря Коробку. Обох із зав’язаними очима та руками вивезли у невідомому напрямку.

Також викрали директорку місцевого будинку культури Світлану Шиян.

Крім цього, загарбники пограбували адміністрацію громади та ЦНАП.

Попереднє викрадення Малєєва

Нагадаємо, що 17 квітня росіяни викрали голову Кирилівки зі свого робочого місця. Це сталось після того, як він відмовився погоджуватися на ультиматум окупантів щодо співпраці. Звільнили Малєєва з полону аж 25 квітня, разом із очільником Новоуспенівської громади Іваном Сеником.

Окупанти викрадають людей

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя, Херсонщини та Харківщини російські окупанти вдаються до політики терору та регулярно викрадають людей з їхніх домівок. Зокрема, через те, що люди не хочуть йти на колабораціонізм. В окупованому Мелітополі цивільних взагалі викрадають на блок-постах.

В Енергодарі війська агресора викрали начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

11 травня на Херсонщині загарбники викрали ексдепутата обласної ради Віктора Помазнюка. Припускають, що його можуть тримати у відділку поліції в Новій Каховці.

Окупанти вдерлись до помешкання сільського голови Чорнобаївки Ігоря Дударя. Ймовірно, вони побили чиновника, бо з 2 травня він перебуває у тяжкому стані в лікарні.

30 квітня окупанти взяли в полон Галину Кучер – співробітницю краєзнавчого музею у Мелітополі.

У Новій Каховці 19 квітня російські військові вкрали депутата міської ради Ігоря Протоковило.

30 квітня повідомили про викрадення старости села Зміївки Миколи Курівчака.

Також зникла голова селища Дворічна Харківської області Галина Турбаба. Її викрали російські військові та не відпускають додому вже 4 дні.

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