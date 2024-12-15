Россияне снова запустили по Украине более 100 дронов: сколько сбила ПВО

В ночь на 15 декабря российские захватчики в очередной раз массированно атаковали Украину ударными дронами. Оккупанты запустили более сотни беспилотников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько "Шахедов" сбили сегодня, 15 декабря

С 19:00 14 декабря и в течение ночи оккупанты атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300, 108 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Районы пусков – Курск, Орел, Брянск, Миллерово.

Зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны отражали воздушное нападение агрессора.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов,

– заявили в Воздушных силах.

Также военные уточнили, что защитники неба сбили вражеские дроны в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 49 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны), еще 3 – вернулось в Россию,

– отметили в Воздушных силах.

Сколько дронов сбили ночью 15 декабря / Инфографика Воздушных сил

Из-за падения сбитых беспилотников поврежден объект инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, авто и имущество граждан в нескольких регионах Украины. Пострадавшим оказывают помощь.

Заметим, накануне, ночью 14 декабря, Россия запустила по Украине 132 ударных дрона. 13 декабря еще больше, 193 беспилотника.