Хотят торговаться: какой может быть план россиян относительно Купянского направления

Российские оккупанты пытаются продвигаться в направлении Купянска, что в Харьковской области. Но украинские военные сдерживают врага.

Было уже несколько серьезных атак. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Роман Свитан.

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Россияне пытаются продвигаться

Российским оккупантам важны два населенных пункта: Купянск и Купянск-Узловой. По словам Романа Свитана, враг полгода пытается взять их. А сейчас проходит подготовка, которая достигла пика.

"Группы, которые подготовлены, там около 40 – 45 тысяч человек. Серьезная сила. Мы их удерживаем. Было несколько серьезных атак, но удержали с помощью артиллерии и резервов", – рассказал он.

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Также важно, что указанные населенные пункты оккупанты не прекращают обстреливать. Местные власти давно приступили к эвакуации населения. В дальнейшем россияне, вероятно, постараются двигаться в данном направлении.

Еще у них идея по поводу прокачки аммиака. Там проходит аммиачная труба в сторону Купянская и где-то пересекает Оскол (река – 24 Канал). Именно к Осколу россияне постараются идти, чтобы потом торговаться. Поскольку река является географической демилитаризованной зоной,

– объяснил военный эксперт.

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