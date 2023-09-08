Хотят торговаться: какой может быть план россиян относительно Купянского направления
Российские оккупанты пытаются продвигаться в направлении Купянска, что в Харьковской области. Но украинские военные сдерживают врага.
Было уже несколько серьезных атак. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Роман Свитан.
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Россияне пытаются продвигаться
Российским оккупантам важны два населенных пункта: Купянск и Купянск-Узловой. По словам Романа Свитана, враг полгода пытается взять их. А сейчас проходит подготовка, которая достигла пика.
"Группы, которые подготовлены, там около 40 – 45 тысяч человек. Серьезная сила. Мы их удерживаем. Было несколько серьезных атак, но удержали с помощью артиллерии и резервов", – рассказал он.
Роман Свитан о ситуации возле Купянска: смотреть видео
Также важно, что указанные населенные пункты оккупанты не прекращают обстреливать. Местные власти давно приступили к эвакуации населения. В дальнейшем россияне, вероятно, постараются двигаться в данном направлении.
Еще у них идея по поводу прокачки аммиака. Там проходит аммиачная труба в сторону Купянская и где-то пересекает Оскол (река – 24 Канал). Именно к Осколу россияне постараются идти, чтобы потом торговаться. Поскольку река является географической демилитаризованной зоной,
– объяснил военный эксперт.
Ситуация на Купянском направлении: последние новости
- Своими действиями на Купянском направлении россияне, вероятно, пытаются заставить украинские войска перебрасывать туда свои резервы. Но Генштаб тоже ведет свою игру.
- В течение нескольких недель россияне стягивают войска и штурмуют позиции ВСУ на Лимано-Купянском направлении. Но украинские защитники дают отпор, уничтожают технику и личный состав врага. В результате оккупанты истощаются и должны пополнять свои ресурсы.
- Времени у россиян по реализации своих планов возле Купянска все меньше. Поскольку уже в октябре начнется сезон дождей, а значит, около месяца враг может нагнетать обстановку.