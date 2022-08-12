Оккупанты совершили авианалет на Малые Щербаки, что на Запорожье
российские оккупанты в очередной раз совершили авианалет на Запорожье. На этот раз снова пострадало село Малые Щербаки под Ореховом.
Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он пояснил, что поскольку в Малых Щербаках проходит линия фронта, российские летчики часто летают туда, чтобы наносить удары по украинским позициям и мирным населенным пунктам.
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Журналист отметил, что иногда такие вылеты завершаются для оккупантов сбитием их самолетов. На днях в этом районе сбили очередной штурмовик Су-25.
Это был уже не известный Герой Украины с позывным "Бандит", на счету которого 6 сбитых самолетов, а его коллега – молодой срочник Национальной Гвардии. Похоже, что наш авиаснайпер уже обучает молодую смену,
– рассказал корреспондент.
Боевые действия в Запорожье не прекращаются
Также, по его информации, в ночь на 12 августа не прекращались боевые действия, в частности была хорошо слышна украинская артиллерия, которая накрывала оккупантов.
Однако враг также наносил удары. Под обстрелы попали населенные пункты Преображенка, Юрковка, Трудовое, Орехов. Есть 11 сообщений о разрушении гражданской инфраструктуры.
Корреспондент из Запорожья рассказал о ситуации в регионе: смотрите видео
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- Главной в повестке дня в Запорожье остается тема ЗАЭС, ситуация на которой остается крайне напряженной.
- Из-за обстрелов россиян станция работает с рисками утечки водорода и распыления радиации. В результате одного из обстрелов оккупантов на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, один из трех работающих энергоблоков отключен.
- Захватчики пытались врать, что Запорожскую АЭС обстреливают не они, а воины ВСУ. Однако местные жители обнародовали видео, свидетельствующее о том, что россияне обстреливают временно оккупированный Энергодар изнутри.
- Кроме того, анализ провели эксперты. Они проанализировали угол наклона снаряда, застрявшего в земле при обстреле 6 августа. Это позволило сделать заключение, что обстрел вели именно российские войска из промышленной зоны между АЭС и Энергодаром.