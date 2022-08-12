Оккупанты совершили авианалет на Малые Щербаки, что на Запорожье

российские оккупанты в очередной раз совершили авианалет на Запорожье. На этот раз снова пострадало село Малые Щербаки под Ореховом.

Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он пояснил, что поскольку в Малых Щербаках проходит линия фронта, российские летчики часто летают туда, чтобы наносить удары по украинским позициям и мирным населенным пунктам.

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Журналист отметил, что иногда такие вылеты завершаются для оккупантов сбитием их самолетов. На днях в этом районе сбили очередной штурмовик Су-25.

Это был уже не известный Герой Украины с позывным "Бандит", на счету которого 6 сбитых самолетов, а его коллега – молодой срочник Национальной Гвардии. Похоже, что наш авиаснайпер уже обучает молодую смену,

– рассказал корреспондент.

Боевые действия в Запорожье не прекращаются

Также, по его информации, в ночь на 12 августа не прекращались боевые действия, в частности была хорошо слышна украинская артиллерия, которая накрывала оккупантов.

Однако враг также наносил удары. Под обстрелы попали населенные пункты Преображенка, Юрковка, Трудовое, Орехов. Есть 11 сообщений о разрушении гражданской инфраструктуры.

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