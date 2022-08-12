Про це 24 каналу розказав кореспондент із Запоріжжя. Він пояснив, що оскільки у Малих Щербаках проходить лінія фронту, російські льотчики часто літають туди, щоб завдавати ударів по українських позиціях та мирних населених пунктах.

Зверніть увагу На Запорізькій АЕС найвищий рівень загрози, МВС готується до всіх сценаріїв та евакуації людей

Журналіст зауважив, що інколи такі вильоти завершуються для окупантів збиттям їхніх літаків. Так, днями у цьому районі збили черговий штурмовик Су-25.

Це був не вже відомий Герой України з позивним "Бандит", на рахунку якого 6 збитих літаків, а його колега – молодий строковик Національної Гвардії. Схоже, що наш авіаснайпер вже навчає молоду зміну,

– розповів кореспондент.

Бойові дії на Запоріжжі не припиняються

Також, за його інформацією, в ніч проти 12 серпня не припинялися бойові дії, зокрема було добре чути українську артилерію, яка накривала окупантів.

Однак ворог також завдавав ударів. Під обстріли потрапили населені пункти Преображенка, Юрківка, Трудове, Оріхів. Є 11 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури.

Кореспондент із Запоріжжя розповів про ситуацію в регіоні: дивіться відео

Останні новини з Запорізької області