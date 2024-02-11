Более 2 000 вагонов: россияне собрали в Донецкой области 30-километровый "царь-поезд", – СМИ
Источник:Deep State
Захватчики создали на временно оккупированной части Донецкой области огромный поезд. Он состоит из более 2 000 вагонов.
Российские оккупанты создали в Донецкой области поезд длиной 30 километров. Об этом сообщили аналитики из канала Deep State.
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Зачем оккупанты создали этот поезд
Поезд тянется по ветке от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи. Он состоит из около 2 100 вагонов разного типа. Захватчики начали собирать эту непрерывную конструкцию еще в июле 2023 года. Подвижной состав для ее создания россияне украли с временно оккупированных территорий.
Это очень специфическое инженерное сооружение, эффективность которого оценить сложно. Задумка понятна – препятствие для продвижения Сил обороны. Его вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне трудно, а движение техники через такую помеху без пробития коридора невозможно,
– говорится в сообщении.
Россияне создали в Донецкой области "царь-поезд" / Фото Deep State
Поездам оккупантов периодически не везет
- Не так давно партизаны подорвали грузовой поезд россиян на временно оккупированной части Запорожской области. Захватчики возили им топливо и боеприпасы между Мелитополем и Днепрорудным.
- Ранее в России неизвестные взорвали железную дорогу, в результате чего примерно 20 вагонов сошли с рельсов. Инцидент произошел в Рязанской области и попал на видео.