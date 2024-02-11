Более 2 000 вагонов: россияне собрали в Донецкой области 30-километровый "царь-поезд", – СМИ

Захватчики создали на временно оккупированной части Донецкой области огромный поезд. Он состоит из более 2 000 вагонов.

Российские оккупанты создали в Донецкой области поезд длиной 30 километров. Об этом сообщили аналитики из канала Deep State.

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Зачем оккупанты создали этот поезд

Поезд тянется по ветке от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи. Он состоит из около 2 100 вагонов разного типа. Захватчики начали собирать эту непрерывную конструкцию еще в июле 2023 года. Подвижной состав для ее создания россияне украли с временно оккупированных территорий.

Это очень специфическое инженерное сооружение, эффективность которого оценить сложно. Задумка понятна – препятствие для продвижения Сил обороны. Его вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне трудно, а движение техники через такую помеху без пробития коридора невозможно,

– говорится в сообщении.



Россияне создали в Донецкой области "царь-поезд" / Фото Deep State

Поездам оккупантов периодически не везет