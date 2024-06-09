Готовят к отправке на Харьковщину: "Атеш" обнаружил склад техники в воинской части Тольятти
Источник:"Атеш"
Партизанское движение "Атеш" нашло склад вражеской техники в воинской части в Тольятти. Очевидно оккупанты планируют уже вскоре привлечь ее к ведению войны против нашего государства.
Так, как рассказали партизаны, сейчас в Самарской области враг готовит эту технику для использования в своей агрессии. Вероятно, он привлечет ее к наступлению на Харьковское направление.
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Готовят технику для наступления на Харьковщину
Агент партизанского движения среди оккупационной российской армии на полигоне в Тольятти обнаружил технику. Как сообщают, ее оккупанты готовят для отправки в Украину на Харьковское направление.
Партизанам удалось выяснить, что на полигоне размещены десятки самоходных артиллерийских установок и грузовиков. Среди всего вооружения также есть танки.
Наш агент проводит комплексную разведку этой воинской части, изучая размещение противовоздушной обороны и добывая необходимые документы,
– говорится в сообщении партизан.
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Ситуация в Харьковской области: что известно
- На Харьковском направлении россияне увеличили количество атак до четырех за сегодня. Бои продолжаются в районе Глубокого. Враг применил КАБы с направления Шебекино по районам Белого Колодца и Тихого. Неуправляемыми авиационными ракетами атаковали район Волчанских Хуторов.
- По сообщениям местных, россияне перебрасывают некоторые части на Харьковское направление из Херсонской области, а также в командировки отправляют операторов дронов. В то же время враг нарастил комплектование "добровольческого батальона Маргелова", чтобы пополнить потери.
- На днях офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин рассказал, что сейчас на этом направлении противник больше сосредоточил усилия на улучшении своих инженерно-фортификационных сооружений. Россияне планируют возобновить с новой мощностью штурмовые действия в направлении Липцев и Волчанска.
- В частности, Главнокомандующий ВСУ Александра Сырского рассказал, что на Харьковском направлении враг концентрирует свои главные усилия возле Глубокого и Липцов. Он пытается продвигаться в сторону этих населенных пунктов, однако несет значительные потери и не имеет успеха.