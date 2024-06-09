Готовят к отправке на Харьковщину: "Атеш" обнаружил склад техники в воинской части Тольятти

Партизанское движение "Атеш" нашло склад вражеской техники в воинской части в Тольятти. Очевидно оккупанты планируют уже вскоре привлечь ее к ведению войны против нашего государства.

Так, как рассказали партизаны, сейчас в Самарской области враг готовит эту технику для использования в своей агрессии. Вероятно, он привлечет ее к наступлению на Харьковское направление.

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Готовят технику для наступления на Харьковщину

Агент партизанского движения среди оккупационной российской армии на полигоне в Тольятти обнаружил технику. Как сообщают, ее оккупанты готовят для отправки в Украину на Харьковское направление.

Партизанам удалось выяснить, что на полигоне размещены десятки самоходных артиллерийских установок и грузовиков. Среди всего вооружения также есть танки.

Наш агент проводит комплексную разведку этой воинской части, изучая размещение противовоздушной обороны и добывая необходимые документы,

– говорится в сообщении партизан.

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Ситуация в Харьковской области: что известно

На Харьковском направлении россияне увеличили количество атак до четырех за сегодня. Бои продолжаются в районе Глубокого. Враг применил КАБы с направления Шебекино по районам Белого Колодца и Тихого. Неуправляемыми авиационными ракетами атаковали район Волчанских Хуторов.

По сообщениям местных, россияне перебрасывают некоторые части на Харьковское направление из Херсонской области, а также в командировки отправляют операторов дронов. В то же время враг нарастил комплектование "добровольческого батальона Маргелова", чтобы пополнить потери.

На днях офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин рассказал, что сейчас на этом направлении противник больше сосредоточил усилия на улучшении своих инженерно-фортификационных сооружений. Россияне планируют возобновить с новой мощностью штурмовые действия в направлении Липцев и Волчанска.

В частности, Главнокомандующий ВСУ Александра Сырского рассказал, что на Харьковском направлении враг концентрирует свои главные усилия возле Глубокого и Липцов. Он пытается продвигаться в сторону этих населенных пунктов, однако несет значительные потери и не имеет успеха.

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