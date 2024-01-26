"Стаи дронов с маткой": российский оккупант пожаловался на атаки от ВСУ и развеселил сеть
Источник:Юрий Бутусов
В сети начали распространять видео с жалобами российского оккупанта. Он выразил свое возмущение пропагандистам Кремля на "стае дронов во главе с маткой", якобы атакующих военных России в Украине.
В сети высмеяли его рассказ, отметив, что в украинских защитников есть еще "дрон-отец", которого следует бояться гораздо больше.
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Россиянин пожаловался на атаки ВСУ
Во время разговора с кремлевскими СМИ оккупант описал "инновационные" технологии Вооруженных Сил Украины. Россиянин заметно нервничал и запинался.
Они (украинские военные– 24 Канал) отправляют большое крыло с ретранслятором, который ретранслирует сигнал и под ним идет стая FPV-дронов, около десяти, матка летит выше на больших высотах, в небольшом, грубо говоря, диапазоне засечения,
– возмутился российский военный.
По его словам, также проходит еще стая дронов, которые потом опускаются над позициями и начинают работать.
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Слова захватчика не оставили равнодушными и украинцев
Украинский журналист Юрий Бутусов отреагировал на видео взволнованного россиянина.
Российский военнослужащий заметно нервничает и заикается, рассказывая о некой "Матке дронов". Очевидно, он говорит об украинской Матери драконов, которая рождает дроны прямо на лету,
– прокомментировал журналист.
Пользователи сети также высмеяли оккупанта. Они пишут, что россиянин или плохо изучил текст, или выдал бред под влиянием наркотических веществ.
Российские захватчики не в первый раз жалуются своему руководству
- Недавно стало известно, что российские оккупанты находятся в затруднительном положении в районе Крынок Херсонской области. Поэтому, они решили обратиться непосредственно к главе российского минобороны Сергею Шойгу, нарушая любую субординацию.
- Оккупанты опубликовали видео относительно неутешительной ситуации, которая сложилась для российской армии в Крынках Херсонской области. Россияне пожаловались и подвергли критике свое руководство. По их словам, за последние семь месяцев у российских военных не было ни одного выходного или ротации.
- Они также пожаловались, что еще с августа 2023 находятся под постоянными артобстрелами Вооруженных Сил Украины. Захватчики отметили, что в небе каждый день замечают кучу дронов Сил обороны. По их словам, большое количество их "братьев по оружию" покинули населенный пункт Крынки или ранеными, или мертвыми. В частности, значительная часть умирает еще во время эвакуации по дороге домой.