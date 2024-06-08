Готовятся к обороне полуострова: оккупанты строят фортификации в Крыму

Партизаны движения "Атеш" зафиксировали строительство фортификационных сооружений на всей территории временно оккупированного Крыма. Вероятно, российские войска готовятся оборонять полуостров.

"Атеш" опубликовали кадры, на которых можно увидеть, как оккупационные войска обустраивают линию обороны вдоль побережья Черного моря.

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Россияне строят фортификации

Вероятно, командование российских войск, наблюдая за резким сокращением Черноморского флота, предусматривает возможность высадки морской пехоты ВСУ. По словам партизан, строительство фортификаций требует значительных человеческих ресурсов, а людей для штурмов становится все меньше.

Впрочем, все может быть. Продолжаем фиксировать российские войска. И не забываем делиться информацией с определенными структурами,

– подытожили "Атеш".

Оккупанты сооружают фортификации в Крыму / Фото: "Атеш"

Что происходит в оккупированном Крыму: последние новости

В ночь на 8 июня во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Оккупанты традиционно утверждали о сбивании различных целей, однако, очевидно, есть попадания. Над Крымом якобы сбили 5 БпЛА и еще 4 – "перехватили". Также враг отчитался о якобы уничтожении безэкипажных катеров.

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 7 июня также были повреждены две радиолокационные станции россиян. По словам экспертов, сейчас идет подготовка к ударам по Крымскому мосту.

Украинская разведка 30 мая сообщила, что спецподразделение "Group 13" с помощью ударных морских дронов Magura V5 снова успешно атаковало российские корабли на территории оккупированного полуострова. Под прицелом ГУР были два российских катера типа "Тунец".