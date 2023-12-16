Интересные мишени для ВСУ, – Федоров сказал, где россияне хотят строить новую железную дорогу

У россиян возникает немало проблем с логистикой, ведь привычные пути часто подвергаются обстрелам. Чтобы сохранить темпы поставки необходимого на фронт, враг хочет построить новую железнодорожную ветвь.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил 24 Каналу, что оккупанты не используют имеющиеся логистические пути из-за угрозы постоянных ударов. Напомним, что на днях в Мелитополе партизаны взорвали вражеский поезд.

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Россияне ищут новые пути для логистики

У российских оккупантов есть два направления для осуществления логистики:

Геническ – сухопутный коридор с Крымом;

из Ростова – через Мариуполь и Бердянск.

"Приблизительно 70% всего трафика ведут через временно оккупированный Бердянск, Мариуполь, Новоазовское, а затем через континентальную Россию. Это обусловлено тем, что на Крымском мосту постоянно что-то взрывается, так что логистику полностью перенаправили", – отметил Иван Федоров.

Как сообщала российская пропаганда, в Ростове хотят построить железную дорогу и новую автомагистраль для снабжения всего необходимого на фронт.

Хотя при этом есть железная дорога, которая, например, соединяет Мелитополь с временно оккупированным Донецком. Она пролегает из Мелитополя на Молочанск – Токмак, а оттуда – на Волноваху.

Эта железнодорожная ветвь находится в непосредственной близости от линии боевых действий на Запорожье. На сегодня это будут очень интересные мишени для наших Вооруженных Сил и спецслужб. Именно поэтому враг почти не использует эту ветвь,

– заметил Федоров.

Новую железную дорогу хотят построить близко к Азовскому побережью, фактически провести ее по берегу Азовского моря. Благодаря этому хотят интенсивно использовать наш сухопутный коридор в милитарных целях.

Какая ситуация на оккупированных территориях