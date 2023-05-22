Зарываются в землю на зависть шахтерам: как оккупанты строят трехэтажные укрепления
Оккупантам очень беспокойно и тревожно на линии фронта. Чтобы хоть как-то уберечься, они строят укрепление в три этажа вниз. Впрочем, это им вряд ли поможет.
О такой обстановке событий 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Он отметил особую тактику украинских защитников.
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"Зарываются они (россияне – 24 Канал) в землю на зависть шахтерам. Строят такие укрепления, где по 3 этажа вниз", – отметил Сазонов.
Враги крепко укрепляются
Военнослужащий подчеркнул, что враг очень крепко укрепляется. Брать в лоб такие позиции невозможно, но украинские военные и не применяют такую тактику.
Есть укрепленная позиция в зеленке, но она не имеет линии фронта протяженностью в 2 тысячи километров. Укрепрайоны можно обойти, оставить их без логистики, взять в котел,
– отметил он.
Кирилл Сазонов о действиях россиян на линии фронта: смотреть видео
Тактика украинцев
Украинские защитники гораздо хитрее, ловчее и работают маневренно – это наша сильная черта.
"Почему мы всегда просим деньги на авто? Потому что мы передвигаемся. Через час идем туда, где они нас не ждут. Это позволяет работать эффективнее, брать их в окружение и беречь жизнь наших бойцов. Лобовой штурм оставим вагнеровцам, которые называли это "мясной бал". Когда толпа валит на тебя, на пулеметы, они ложатся, а другие прут по ним", – добавил Кирилл Сазонов.
Ситуация на фронте: основное за 22 мая
- Самые горячие бои продолжаются на Востоке Украины. За минувшие сутки россияне нанесли 6 ракетных и 52 авиационных ударов, совершили 65 обстрелов с РСЗО. Под ударами оказались Лиман, Славянск, Константиновка. В эпицентре боевых действий – Бахмут и Марьинка.
- Украинские защитники охотятся на россиян в Марьинке. Оккупанты полностью разрушили город и передвигаются между руинами. Но спрятаться там не удается – операторы ССО следят за их передвижениями и наносят удары.
- В Бахмуте очень сложная ситуация. Накануне россияне манипулировали информацией о взятии города. Впрочем, украинские силы продолжают держать Бахмут – оборонная стратегия имеет несколько целей.