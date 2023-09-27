Прощаются с Крымским мостом: зачем россиянам железнодорожная дорога между Мариуполем и Донецком
Российские оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Это позволит снизить зависимость от железнодорожного сообщения Крымским мостом. Захватчики уже прощаются с этой незаконной застройкой.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, уничтожение Крымского моста – это только вопрос времени в краткосрочной перспективе.
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"Россияне уже фактически прощаются с Крымским мостом. Они прекрасно понимают, что вопрос уничтожения этой логистической цепи – это вопрос времени в краткосрочной перспективе", – подчеркнул политтехнолог.
Путин готов бросить под ноги всю Россию
Борис Тизенгаузен отметил, что все идет по плану ВСУ. Хотя российская пропаганда продолжает продвигать разные бессмысленные тезисы. Он обратил внимание на недавнее заявление министра обороны Сергея Шойгу, который сказал о плане до 2025 года.
Думаю, что они приблизительно поняли жизнеспособность экономики и приблизительно предположили какое-то критическое количество потерь, на которое они готовы. Хотя есть ощущение, что Путин готов положить всю Россию под ноги, чтобы хоть какой-то кусок земли зубами оттянуть,
– добавил он.
Тизенгаузен о строительстве железнодорожной дороги между Мариуполем и Донецком: смотрите видео
Железная дорога между Мариуполем и Донецком: что известно
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они начали строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус.
- Андрющенко отметил, что в случае успеха это позволит включить существующую ветвь Мариуполь – Асланово – Кальчик – Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону. На практике это не только глобальное решение вопроса военной и гражданской логистики, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом.
- Россияне понимают, что успехи ВСУ на фронте будут только расширяться. Потому уже начали активно готовиться к этому моменту. В частности, укрепляют Мариуполь и близлежащие к нему городки. Вблизи города россияне фактически завершают укрепление. Сейчас они сосредоточились на проведении линий обороны от поселка Никольское в сторону села Стародубовка и к Розовке, уже в Запорожской области.
- Заметим, что россияне используют Мариуполь как логистический хаб. Из-за безумных потерь во время контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении туда через Мариуполь перевозят технику. В частности, в партизанском движении "Атеш" зафиксировали перемещение резервных танков и грузовиков.