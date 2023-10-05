Может открыться уже в ноябре: чем грозит новая железная дорога окупантов из Мариуполя

На оккупированных территориях российские захватчики строят транспортные пути для упрощения поставок военных грузов. В частности анонсирована новая железная дорога от Мариуполя до Ростова, а также автодорога от Мариуполя до Новоазовска.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сказал 24 Каналу, что россияне приступили к работе по строительству железной дороги в июне и довольно быстро продвигаются.

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Смысла от автодороги – ни одного

Оккупанты возводят железнодорожный мост возле поселка Гранитное в Мариупольском районе, а фактически восстанавливают старую ветвь, которая работала еще в советское время и действовала до начала полномасштабного вторжения.

В то же время автодорога от Мариуполя до Новоазовска еще не имеет асфальтирования, пока она в процессе строительства.

Смысла от этой дороги вообще никакого нет, потому что для такой трассы нет соответствующего трафика. Вероятно россияне воруют деньги из бюджета, и это хорошо: чем больше украдут, тем меньше уйдет на войну,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Россияне строят железную дорогу и автодорогу на оккупированных территориях: смотрите видео

Однако есть опасения, что оккупанты строят не автодорогу, а прямую железнодорожную ветвь из Ростова и Таганрога в Мариуполь, а также в Бердянск, а дальше – в Крым. По его мнению, это будет большая проблема. Однако в этом году россияне не успеют ее построить.

А железнодорожный путь, который свяжет Мариуполь, Волноваху с Ростовом-на-Дону и Таганрогом, может заработать уже в ноябре. И это действительно серьезная ситуация,

– заметил Андрющенко.

В то же время Силы обороны имеют соответствующее оружие, способное может ликвидировать железную дорогу, которую строят россияне.

"От Гранитного до линии фронта - максимум 50 километров. Это небольшое расстояние для оружия и БПЛА, которые имеет ВСУ. Поэтому неважно, как именно будет нанесен удар по железной дороге, главное, чтобы он сделал невозможным ее строительство и запуск ", – подчеркнул Петр Андрющенко.

Что известно о новых путях, которые строят россияне на оккупированных территориях

Из-за контрнаступления украинских сил, а также атаки на Крымский мост, оккупанты имеют проблемы с логистикой на оккупированных территориях. Для ее решения они строят железнодорожный путь, который должен связать эти регионы с Россией.

Россияне будут железнодорожным путем исключительно для военных целей. Офицер ВСУ Тарас Березовец считает, что они пытаются создать альтернативную артерию в случае повреждения Крымского моста, который неоднократно испытывал повреждения.

В то же время ВСУ может ликвидировать эту железную дорогу. По мнению военного эксперта Игоря Романенко, наши защитники могут это осуществить с помощью авиации или артиллерии. Кроме того, Украине нужны дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут справиться с такой задачей.

Также россияне строят автомобильный путь из Ростова-на-Дону в Мариуполь. Она будет проходить на определенном расстоянии от населенных пунктов.