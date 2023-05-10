Страх перед контрнаступлением ВСУ: как эвакуация с одних оккупированных территорий влияет на другие
Россияне предчувствуют украинское контрнаступление и уже бегут с временно оккупированных территорий. У них преобладают панические настроения, и таким образом они запускают невидимые, но очень важные процессы.
О них в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он подчеркнул, что психологическая составляющая контрнаступления не менее важна, чем военная.
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Панические настроения оккупантов
Невидимые процессы – панические настроения, начинающиеся на тех временно оккупированных территориях, где россияне не ждут контрнаступления, пояснил Тизенгаузен. Это своеобразный тыл, в частности, в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.
"Россияне думают: раз у нас там непобедимая армия, о которой Шойгу рассказывает, то почему начинается эвакуация. Если российские военные не готовы сдавать рубежи на подступах, почему эвакуация начинается с условного тыла. Эти процессы остановить не могут", – отметил он.
Борис Тизенгаузен о панических настроениях россиян: смотреть видео
Политтехнолог напомнил очереди из автомобилей на побег в Россию, когда происходила деоккупация одной из областей. Схожие процессы начались уже сейчас.
Поэтому психологическая составляющая контрнаступления не менее важна, чем военная. Низкая мотивация российских войск, коллаборантов и их страх, у которого глаза велики. Когда будет информация, что фронт прорвали, вероятно, начнется бегство, как в Харьковской области, и там сложно будет остановить эти процессы. Поэтому все идет по плану, который пишется на ставке нашего главнокомандующего,
– добавил он.
"Эвакуация" со временно оккупированных территорий: последние новости
- Оккупационные власти на временно захваченной территории Запорожской области объявили о так называемой "эвакуации". Речь идет о принудительном перемещении до 70 тысяч человек.
- С территории ЗАЭС россияне планируют "эвакуировать" более 3 тысяч работников. В частности, говорится о подписавших контракт с предприятиями "Росатома". Нехватка кадров может поставить под угрозу работу станции.
- Тем временем оккупанты вывозят людей со временно оккупированной территории Херсонской области. Сначала рассказывают, что в Геническ, а потом оказывается – в Сибирь.
- В Мелитополе уже тоже некомфортно оккупантам и они готовятся бежать по первому случаю. А о тревожных чемоданах заговорили и на Белгородщине.