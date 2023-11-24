Все чаще погибают от friendly fire: безумные потери россиян усиливают панику врага

Раздор в российской армии не является чем-то новым, однако в последнее время ситуация только обостряется. Российские военные уже начинают обстреливать своих же, чем облегчают работу ВСУ.

Офицер ВСУ Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что перехват оккупантов свидетельствуют об ужасной ситуации внутри их войска. В частности, случаются не только случаи с friendly fire, но и изнасилование и умышленные убийства.

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Конфликты во вражеском войске

Российское командование традиционно недорабатывают со своим личным составом. Так, на фоне роста потерь у противника распространяются панические настроения. В частности, говорится о Купянском направлении.

Большие потери понесли российские подразделения, состоящие из бывших заключенных, в частности "Шторм Z". Их сейчас отвели на восстановление, а россияне ждут новой волны зэков.

Расширяются конфликты на Лиманском направлении. Противник очень часто убивает своих же военнослужащих, нанося удары как артиллерией, так и минометным огнем. За перехватами мы видим, что противник жалуется, что погибают от friendly fire. Потери считаются уже сотнями убитых и раненых,

– заметил Тарас Березовец.

Подобные удары по своим обычно наносят из-за нескоординированности. Одни российские подразделения убивают соседние, из-за чего увеличивается количество как "двухсотых", так и "трехсотых".

"Участились случаи употребления наркотических и алкогольных веществ. В частности, недавно в Башкирском полку 25-й армии России были зафиксированы случаи сексуального поругания над военнослужащими со стороны других военнослужащих. Это часто заканчивается смертью", – отметил офицер ВСУ.

Широкий резонанс также получил случай со смертью российского призывника с Дальнего Востока, которого жестоко избили в воинской части. После этого его увезли в госпиталь на территории временно оккупированного Крыма, где он скончался. Родителям его тело до сих пор не отдали.

История о смерти 19-летнего российского военного из Карелии недавно разошлась в СМИ, хотя это произошло в начале ноября 2023 года. Родителям парня сообщили, что у их сына было "нечто вроде нервного срыва" или "синдрома тоски по семье". Однако на теле призывника видели многочисленные побои, что подтвердили и врачи севастопольской больницы.Смерть вроде бы наступила от отека мозга, однако неизвестно, действительно ли это так.

Тарас Березовец о беспорядке в российской армии: смотрите видео

Офицер ВСУ также рассказал, что за перехватами стало известно, что жены российских военных выходили на протесты в своих городах, однако после этого им звонили с угрозами.

Какая ситуация на фронте

Самыми горячими направлениями на фронте, где противник пытается штурмовать, есть Купянский и Авдеевский. В частности, враг не теряет надежды окружить нашу группировку в Авдеевке. Для этого привлекают немало средств и не останавливаются перед огромными потерями.

Сейчас там началась третья волна наступления. На время противник был вынужден взять оперативную паузу, перегруппировать свои подразделения, понесшие существенные потери. А сейчас атаки возобновили.

Кроме того, обострилась ситуация на Бахмутском направлении, в частности, в районе Андреевки и Временного Яра, где противник применяет новейшие подразделения. Там используют сводные роты из лучших российских операторов БПЛА,

– отметил Тарас Березовец.

Сейчас россияне используют более 40 разных видов беспилотников. На отдельных направлениях дроны представляют даже большую угрозу, чем артиллерия. Ведь оккупанты в последние месяцы напряженно работали над своими способностями и это сказывается.

"Сейчас практически любая цель в прифронтовой полосе является мишенью. Передвигаться на любых типах машин, кроме бронированных, всегда является вопросом риска для жизни. Россияне имеют столько БПЛА, что могут их тратить даже на единичных военнослужащих", – добавил Березовец.

Что происходит в российской армии: последние новости

Украинские военные взяли в плен российского оккупанта Романа Грибко. Он сидел в тюрьме, но его забрали воевать в Украине. Он рассказал, что в русской армии идет борьба за выживание В частности, за несоблюдение приказа военного могут расстрелять. Так, одному из военных, который пытался сбежать, прострелили ногу, а затем жестоко убили.

К слову, дезертирство – это обычное явление в оккупационной армии. На днях стало известно, что 20 военных добровольно покинули свои позиции в Херсонской области, в районе населенного пункта Крынки.

Однако жестокостью отличаются и рядовые военные. В частности, Грибок рассказал, что стал свидетелем избиения, а затем расстрела командира отделения в тренировочном лагере. С ним расправились из-за того, что он бросил раненых.

Интересна история другого украинского пленного Владимира Отришко. Он украл две гранаты на месте сбора и ночью взорвал российский штаб. В командовании не смогли выяснить, кто именно это сделал, поэтому решили, что оккупанты понапивались и взорвали сами себя.