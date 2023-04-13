Россияне ударили из артиллерии по парку в Херсоне и убили мужчину

Враг попал в один из парков в Днепровском районе Херсона. Из-за российских обстрелов погиб гражданский мужчина.

В это время мужчина находился в одном из херсонских парков. Кроме того, оккупанты обстреляли Бериславский район.

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Враг обстрелял Херсон из артиллерии

Из-за коварного обстрела россиян мужчина скончался на месте. Он получил травмы несовместимые с жизнью.

Россияне обстреляли парк в Херсоне / Внимание: видео содержит чувствительный контент (18+)

Кроме этого, вражеская авиация 13 апреля ударила по селу Змиевка Бериславского района. Управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы.

К сожалению, из-за атаки оккупантов погиб 62-летний завхоз, который находился в образовательном учреждении. Еще один 55-летний мужчина получил ранения. Он работал в школе сторожем.



Враг попал в школу в Бериславском районе / Фото Офиса генпрокурора

По факту обстрелов начато расследование

Херсонская и Бериславская окружные прокуратуры начали досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (части 1, 2 статьи 438 Уголовного Кодекса Украины).

По данным следствия, 13 апреля армия оккупантов в очередной раз произвела обстрелы жилых кварталов областного центра и населенных пунктов региона. По меньшей мере, двое гражданских получили ранения и были госпитализированы.

Прокуроры совместно со следователями полиции принимают все необходимые меры для надлежащей фиксации последствий вооруженной агрессии россиян.

В Херсонской области оккупанты сбросили с дрона гранату на лодку

В Херсонской области россияне сбросили разрывную гранату на лодку, в которой находились парень и девушка. Инцидент произошел 10 апреля в Бериславском районе.

Несмотря на суровый запрет, парень с девушкой решили выплыть на лодке в залив. Коварный враг сразу атаковал гражданских с левобережной части Херсонской области. Оба получили тяжелые ранения. Украинские военные немедленно эвакуировали их в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

В Херсонской области действуют ограничения по использованию водного транспорта и любых плавсредств. В первую очередь, это направлено на сохранение жизней гражданских, ведь оккупанты в любой момент могут атаковать людей с левого берега.