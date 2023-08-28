Россияне ударили "Калибрами" по маслозаводу на Полтавщине: возросло количество погибших
Источник:Игор Клименко
Оккупанты ударили ракетами по маслозаводу на Полтавщине – сейчас известно о 3 погибших. Спасатели до сих пор работают на месте трагедии.
Все, что известно о ночной ракетной атаке оккупантов на Полтавскую область – передает 24 Канал.
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В результате атаки погибшие и раненые
28 августа россияне атаковали маслозавод, расположенный в поселке Гоголеве, Миргородского района Полтавской области. Ракетный удар вызвал возгорание. Известно, что в то время на масленицы находились люди – они работали в ночную смену.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате вражеской атаки на маслозавод в Полтавской области погибли 3 работника предприятия. Пятеро человек получили травмы разных степенью тяжести. Также известно об одном без вести пропавшем. Все пострадавшие в результате атаки работали на масличном заводе.
Россияне нанесли удар по маслозаводу / Игорь Клименко
Председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил, что в результате удара полностью разрушен производственный цех.
Большая потеря для всех нас. Сочувствуем родным и близким погибших. Враг обязательно будет наказан,
– написал Лунин.
Известно, что пожар удалось ликвидировать. Правоохранители документируют последствия катастрофы.