Устроили круглосуточный террор: какую опасную бомбу россияне применили на Сумщине

Россияне впервые использовали мощную бомбу ОДАБ-1500. Новым оружием враг ударил по Большой Писаревке в Сумской области.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, подчеркнув, что это очень опасная бомба. Этим оружием россияне наносят удары не только в зоне боевых действий, а и по гражданским объектам.

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Это была предпосылка

Россияне осуществили первое верифицированное применение такой мощной бомбы по территории Сумщины.

Сейчас российские оккупанты постоянно атакуют Сумскую область, где устроили круглосуточный террор гражданского населения по пограничной полосе с использованием авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции полета,

– отметил военный обозреватель.

ОДАБ (объемно-детонирующая авиабомба) использует объемный детонирующий эффект. Она накрывает площадь, в зависимости от массы взрывчатого вещества. В этом качестве применяются высококалорийные вещества, в частности, закись этилена. Это может быть пиперилен и другие высококалорийные элементы, которые образуют на площади давление почти до 120 атмосфер.

В эпицентре эффективного воздействия 120 атмосфер – это огромное давление, от которого почти невозможно спрятаться. Поэтому эти бомбы максимально опасны, даже больше, чем классические ФАБы – ФАБ-500, ФАБ-1500,

– отметил он.

В этом случае речь идет о бомбе ОДАБ-1500. ОДАБ-500 впервые была зафиксирована в январе 2024 года с блоком УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). Это уже была предпосылка того, что россияне начнут их использовать. Если у них есть УМПК для ФАБ-1500, то они ее приспособили и к ОДАП-1500.

"Россияне сейчас максимально используют всю номенклатуру своих авиационных бомб, которые оставили еще со времен Советского Союза. Их они могут производить по старой методологии", – подчеркнул Александр Коваленко.

ОДАБ-500/1000/1500 Это объемно-детонированные авиабомбы, которые являются разновидностью фугасных бомб. Они предназначены для поражения фугасным действием живой силы и легкоуязвимой техники. Также применяются для разминирования местности. Площадь эффективного воздействия бомбы ОДАБ-500 – до 300 квадратных метров, где давление достигает от 90 до 120 атмосфер, а в тротиловом эквиваленте удельная мощность около 1 тонны. У ОДАБ-1500 площадь эффективного воздействия – 500 квадратных метров.

Ситуация в Сумской области