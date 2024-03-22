Была самая большая по мощности, – директор Укргидроэнерго сказал, что происходит на ДнепроГЭС

Утром 22 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по ДнепроГЭС в Запорожье. Уже удалось локализовать пожар, который длился более 4 часов.

Атака состоялась в 04:10, а около 8 утра пожарные потушили пламя. Об этом 24 Каналу рассказал директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, отметив, что две станции сейчас не работают.

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Сирота отметил, что о последствиях удара пока рано говорить, ведь машинный зал до сих пор задымлен. Он полностью разрушен и засыпан. Спасатели не могут даже еще разобрать все завалы. Предположительно, картинка станет более-менее понятной через два – три дня. Однако до конца текущих суток будут известны потери.

ДнепроГЭС была самая большая по мощности. Почти 1500 МВт. Она несла большую нагрузку и большую пользу не только для компании, но и для энергосистемы в целом,

– отметил Игорь Сирота.

Сейчас объект потерян неизвестно на какой период времени. В Укргидроэнерго говорят, что будут стараться как можно скорее восстановить станцию. Уже велись соответствующие разговоры с иностранными партнерами и финансовыми учреждениями, которые готовы помочь починить Днепровской ГЭС. Поскольку у государства сейчас нет для этого средств.

Поэтому будем стараться как можно быстрее восстановить. Это большой объем работы и стоимостные показатели. Но самое главное, что мы не потеряли людей, а станцию отстроим,

– подчеркнул директор Укргидроэнерго.

Были попадания также по дамбе ДнепроГЭС. Из-за наводнения придется поднимать отверстия водосливной плотины, чтобы не создавать нагрузку на гидросооружения. На сегодня критической ситуации нет, поэтому угроза прорыва дамбы пока не наблюдается.

ДнепроГЭС Строительство Днепровской ГЭС началось в марте 1927 года, а через пять лет ее впервые ввели в эксплуатацию, к 1939 году она достигла всей мощности. Во время Второй мировой войны в 1941 году ДнепроГЭС остановили. НКВД СССР взорвало дамбу ГЭС после получения информации о прорыве немецких войск. После взрыва в плотине возникла пробоина длиной 175,5 метра и высотой 21,2 метра. Шестиметровая волна затопила прибрежные территории. В результате подрыва погибли тысячи людей, точное количество жертв установить не могли.

Что известно о попадании по Днепровской ГЭС