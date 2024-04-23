Россияне ударили по Днепровскому району: немало пострадавших

Оккупанты атаковали Днепровский район. Произошли два возгорания.

Днем в Днепре было громко. Враг запустил по городу баллистику.

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Ранены гражданские

В 12.30 Воздушные силы сообщили об угрозе использования врагом баллистического вооружения. Тревога была объявлена, в частности, и для Днепропетровской области. Уже через несколько минут в районе Днепра прозвучали первые взрывы.

Впоследствии военные предупредили о летящей на город ракете. Это было около 12:48. Через три минуты прогремели повторные взрывы.

Угроза продолжалась около часа. Позже городские власти рассказали о последствиях вражеского удара.

Предварительно четыре человека пострадали. Это трое мужчин – 34, 48 и 70 лет и 72-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Известно также о двух возгораниях. Информация еще уточняется.