Россияне ударили по гражданской инфраструктуре города Конотоп: что повредили

Россияне продолжают наносить удары по мирным городам Украины. На этот раз под ударом оказался Конотоп.

Россияне ударили по Сумской области 18 марта. На этот раз под вражеским обстрелом оказался Конотоп.

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Ударили по гражданской инфраструктуре

Сегодня, 18 марта враг нанес удар по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенных пунктах Сумского района. Известно, что на месте работают все необходимые службы.

Предварительно, погибших нет. В Конотопе повреждены объекты коммунальной сферы,

– говорится в сообщении.

Последствия атаки уточняются. В Сумской ОГА призвали не игнорировать воздушные тревоги.

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