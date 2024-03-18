Россияне ударили по гражданской инфраструктуре города Конотоп: что повредили
18 марта 2024, 16:14Читати новину українською
Источник:Сумская ОВА
Россияне продолжают наносить удары по мирным городам Украины. На этот раз под ударом оказался Конотоп.
Россияне ударили по Сумской области 18 марта. На этот раз под вражеским обстрелом оказался Конотоп.
Смотрите также Россияне давят на Бердичи, Орловку, Тоненькое и Торское: как изменилась линия фронта за неделю
Ударили по гражданской инфраструктуре
Сегодня, 18 марта враг нанес удар по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенных пунктах Сумского района. Известно, что на месте работают все необходимые службы.
Предварительно, погибших нет. В Конотопе повреждены объекты коммунальной сферы,
– говорится в сообщении.
Последствия атаки уточняются. В Сумской ОГА призвали не игнорировать воздушные тревоги.
На Сумщине 17 марта прогремел 341 взрыв
- В течение дня Россия 60 раз обстреливала приграничные территории и населенные пункты Сумской области.
- В частности российская тактическая авиация выпустила ФАБ МПК и КАБ в сторону Великописаревской общины, из-за чего там зафиксировали 9 и 14 взрывов соответственно. Кроме этого оккупанты били по этой общине с РСЗО (20 взрывов), минометов (24 взрыва), и артиллерии (20 взрывов).
- Местные власти призвали жителей приграничных населенных пунктов Сумщины позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться в безопасные места.