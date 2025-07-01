Россияне ударили по Гуляйполю: погиб полковник Захаревич и другие военные

Российские оккупанты ударили по Гуляйполю Запорожской области. В результате этого погиб командир 110-й ОМБр Сергей Захаревич.

А также другие украинские военнослужащие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что известно о гибели полковника Захаревича

Глава государства отметил, что 1 июля весь день продолжался разбор завалов после российского циничного удара по Гуляйполю.

К сожалению, есть потери – и военные, и гражданские. Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады. Мои соболезнования всем родным и близким,

– сообщил Зеленский.

Он также добавил, что в результате удара оккупантов более 30 человек получили ранения. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Сейчас идет полное расследование обстоятельств этого удара.

Напомним, что трагическую весть о гибели военного 1 июля сообщил бригадный генерал Сергей Собко. Он отметил, что у Захаревича осталось трое детей.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Захаревича. Вечная и светлая память!

Заметим, что в феврале 2025 года полковника назначили командиром 110-й отдельной механизированной бригады. До этого он занимал должность заместителя командира 33-й механизированной бригады.