Думали, что в безопасности, – активист рассказал детали смертельной атаки россиян по Херсону

Россияне 15 апреля атаковали из артиллерии Херсон. Оккупанты ударили по Таврическому микрорайону города, в результате чего погибли 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь. Этот район горожане считали безопасным, поскольку в последнее время туда не доставали вражеские минометы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он добавил, что люди стали заложниками своей безопасности.

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"Им казалось, что там попасть под вражеские снаряды нельзя, но это была ложная иллюзия, потому что россиянам ничего не мешает применять более дальнобойные средства поражения", – отметил он.

В Херсоне нет безопасных мест

Активист подчеркнул, что россияне ударили по жилому кварталу, где нет никаких военных объектов. В этом микрорайоне находятся исключительно дома, школы и садики.

Вероятно, они (россияне – 24 Канал) думают, что там находятся ВСУ или какие-то склады. Потому что оккупанты сами используют школы на временно оккупированном левом берегу для расположения своих войск. Поэтому они могли сравнить свое поведение с ВСУ,

– предположил вероятную тактику противника Молчанов.

Он отметил, что в Херсоне нет безопасных мест.

"Я бы посоветовал держаться подальше от крупных объектов, куда могут попасть россияне. А с учетом "точности" их техники и оружия – не только туда, но и рядом. Впрочем, это не значит, что в другое место не может прилететь" , – подчеркнул активист.

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Враг продолжает тактику террора

Кроме этого Владимир Молчанов также отметил, что 14 апреля в Херсоне были ранены 4 полицейских. Россияне охотятся с помощью беспилотников на автомобили правоохранителей и сбрасывают гранаты. Кроме этого, поражают объекты промышленного комплекса, выдавая их за военные.

"Ни в Херсоне, ни в Бериславе, ни в других городах нет скоплений каких-то войск и склады с вооружением там никто не держит. Но и без них есть чему взрываться. В Бериславе – зерновая пыль, которая взорвалась и поджгла кукурузу на элеваторе. Трансформаторное масло, которое горело больше суток, сегодня – подсолнечное масло. Снова они (россияне – 24 Канал) заявят, что сожгли или горючее, или боеприпасы", – рассказал спикер.

Он добавил, что враг постарается уничтожить все, что можно и останавливаться не собирается.

"Пока они не сотрут с лица земли все, что есть, они не успокоятся. Или пока их не прогонят. Потому что, кажется, и проблем со снарядами у них нет. По крайней мере, для постепенного уничтожения всего, что здесь есть. Пока достаточно они безнаказанно чувствуют себя и в воздухе, к сожалению", – сообщил обстановку в области Владимир Молчанов.

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