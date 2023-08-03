Россияне ударили по Херсону: обстреляли транспорт, который вез людей на работу
Враг продолжает обстреливать Херсон. Утром 3 августа россияне обстреляли из артиллерии общественный транспорт.
По предварительным данным, известно о трех пострадавших. Враг цинично нанес удар, когда люди ехали на работу.
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Россияне обстреляли общественный транспорт
Об обстреле города сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Россияне с утра обстреляли Херсон из артиллерии. Били по общественному транспорту, который вез людей на работу. Предварительно, три человека получили ранения,
– говорится в его сообщении.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что россияне нанесли удар по церкви в центре города. В этот момент мимо собора проезжал троллейбус, который вез людей на работу. Прокудин уточнил, что ранения получили женщина и двое мужчин.
"39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь", – рассказал подробности глава ОВА.
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Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Во время повторного обстрела пострадали спасатели
Сотрудники ГСЧС после обстрела отправились на место атаки, чтобы потушить пожар в соборе. Когда спасатели начали работать, россияне цинично нанесли повторный удар по собору.
В результате повторного обстрела ранения получили 4 сотрудника ГСЧС. Все они были госпитализированы, получают всю необходимую помощь. Обломками также была повреждена спецтехника спасателей.
Спасатели попали под обстрел в Херсоне / Фото ГСЧС
Враг каждый день цинично обстреливает Херсонщину
- Ночью 2 августа русская армия атаковала центральную часть Херсона. Оккупанты ударили по жилому кварталу. В местах попадания возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями. Ранения получили два человека – 56-летняя женщина и 59-летний мужчина.
- Утром 3 августа обстрелы центра Херсона продолжились. Оккупанты ударили по банковскому помещению, а также по дому 78-летней херсонки. Здание получило повреждения, но женщина чудом не пострадала.
- Россияне коварно обстреливают Херсон и область, а в последние дни еще больше усилил их. Враг в ночь на 1 августа ударил по больнице в городе. К сожалению, погиб 25-летний отоларинголог Дмитрий Белый.
- До этого, 31 июля, враг обстрелял город. В ОВА сообщили, что россияне нанесли массированный удар с РСЗО. В результате атаки ранения получили по меньшей мере 20 человек, среди которых – ребенок.
- В результате массированного обстрела 31 июля также погиб работник коммунального предприятия. 60-летний мужчина выполнял свою работу, чтобы город был чистым и уютным, однако россияне цинично обстреляли центр города из "Градов". От полученных ранений мужчина погиб на месте.