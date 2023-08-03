Россияне ударили по Херсону: обстреляли транспорт, который вез людей на работу

Враг продолжает обстреливать Херсон. Утром 3 августа россияне обстреляли из артиллерии общественный транспорт.

По предварительным данным, известно о трех пострадавших. Враг цинично нанес удар, когда люди ехали на работу.

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Россияне обстреляли общественный транспорт

Об обстреле города сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Россияне с утра обстреляли Херсон из артиллерии. Били по общественному транспорту, который вез людей на работу. Предварительно, три человека получили ранения,

– говорится в его сообщении.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что россияне нанесли удар по церкви в центре города. В этот момент мимо собора проезжал троллейбус, который вез людей на работу. Прокудин уточнил, что ранения получили женщина и двое мужчин.

"39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь", – рассказал подробности глава ОВА.

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Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Во время повторного обстрела пострадали спасатели

Сотрудники ГСЧС после обстрела отправились на место атаки, чтобы потушить пожар в соборе. Когда спасатели начали работать, россияне цинично нанесли повторный удар по собору.

В результате повторного обстрела ранения получили 4 сотрудника ГСЧС. Все они были госпитализированы, получают всю необходимую помощь. Обломками также была повреждена спецтехника спасателей.

Спасатели попали под обстрел в Херсоне / Фото ГСЧС

Враг каждый день цинично обстреливает Херсонщину