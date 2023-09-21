Впервые за полгода россияне ударили по энергообъектам: свет выключали в нескольких областях

Из-за утренних ударов по украинским территориям, жители некоторых областей остались без света. "Укрэнерго" утверждает, что о начале масштабных обстрелов пока речь не идет.

В последний раз оккупанты наносили удары по украинским энергообъектам еще 6 месяцев назад. Однако 21 сентября захватчики снова цинично поразили энергоструктуру Украины.

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Отключение в нескольких областях

Утром 21 сентября россияне снова нанесли массовый ракетный удар по территории Украины. Это стало первой за полгода террористической атакой по энергетическим объектам. В результате повреждения получили отдельные энергетические объекты в западном и центральном регионах.

Без света остались и некоторые жители Ровенской и Житомирской областей. Также при атаке получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях.

"Укрэнерго" просит не делать поспешных выводов по поводу начала нового террора против энергоструктуры. В компании попросили граждан воспользоваться только проверенными источниками информации.

"Укрэнерго удалось ликвидировать последствия российской агрессии – рабочие начали восстановление сразу после отбоя воздушных тревог. По состоянию на данный момент продолжается заживление бытовых потребителей".