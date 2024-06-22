Россияне ударили по энергетическому объекту на Львовщине, возник пожар

Во время комбинированной атаки россияне атаковали Львовскую область. Войска России ударили по энергетическому объекту.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

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Россияне нанесли ракетный удар по Львовской области

Как рассказал Козицкий, в результате атаки россиян возник пожар. По его словам, на месте обстрела уже работают пожарные.

По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало. О масштабах разрушений – позже,

– сообщил глава Львовской ОГА.

Россияне атаковали Запад Украины

В ночь с 21 на 22 июня российские военные нанесли комбинированный удар по Украине. Для атаки враг использовал крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, а также дроны-камикадзе типа "Шахед".

Оккупанты направили большинство воздушных целей по Западу Украины. Так, в течение ночи звуки взрывов слышали в Ивано-Франковской, Винницкой и Хмельницкой областях. Кроме того, Россия атаковала Луцк.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив информировал о работе ПВО в области. Как информирует Общественное, по предварительной информации, звуки взрывов, которые были слышны в Хмельницкой области, также вызваны работой сил ПВО.