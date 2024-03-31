Россияне ударили по тому же критическому объекту на Львовщине, что и раньше: есть погибший

Во время атаки на Львовскую область враг повторно попал ракетой по энергетическому объекту, по которому уже наносил удары во время предыдущих обстрелов. К сожалению, погиб человек.

Во время воздушной тревоги 31 марта во Львовской области раздавались взрывы. Глава ОВА региона Максим Козицкий сообщил, что враг в третий раз атаковал энергообъект, по которому уже целился ранее.

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Враг атаковал объект критической инфраструктуры

По словам Козицкого, во время воздушной тревоги враг атаковал крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры на Львовщине, который был его целью 24 и 29 марта.

В результате обстрела разрушено админздание, там был пожар. Пожарные оперативно потушили его.

Есть погибший: под завалами еще могут быть люди

Глава ОВА сообщил, что в результате атаки погиб один человек. Сейчас спасатели разбирают завалы на месте попадания.

В результате атаки погиб один человек. Искренние соболезнования родным. Сейчас спасатели разбирают завалы. Под ними еще могут быть люди,

– написал Козицкий.

Что известно о массированной атаке Россия 31 марта

Сначала, в ночь на 31 марта, россияне запустили 11 ударных "Шахедов" по Украине. Большая часть дронов атаковала южные регионы, в частности энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Обломки дрона упали на энергетический объект в Одесской области, там начался пожар. В результате замыкания без света несколько населенных пунктов.

Кроме этого, россияне выпустили по Херсонской области две ракеты – баллистическую "Искандер-М" с территории Крыма и управляемую авиационную Х-59 с временно оккупированной территории Запорожья. К счастью, обе ракеты целей не достигли и упали на открытой местности.

Уже на рассвете противник осуществил запуски 14 крылатых ракет с самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Они также были направлены на энергетическую инфраструктуру нашего государства, однако уже на Западе страны.

Кроме повреждений энергетической инфраструктуры во Львовской области, в Ровненской области обломки воздушной цели повредили электроопору. На месте уже работают представители соответствующих служб.

Всего во время комбинированной атаки силы ПВО уничтожили 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 "Шахедов".